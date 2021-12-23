شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد مهام القناع فى جميع مستودعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُطلب من العمال في عمليات التخزين الكبيرة في أمازون ارتداء الأقنعة مرة أخرى، يأتي هذا التحول في الوقت الذي ارتفعت فيه الحالات الأمريكية مرة أخرى بسبب متغير Omicron عالي القابلية للانتقال، وسوف يتم تطبيقه على جميع "مرافق العمليات، FCs [مراكز التنفيذ]، مراكز الفرز، ومحطات التسليم" السارية اليوم، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تمت مشاركتها مع engadged التقنى.

وقامت أمازون بإجراء فحوصات درجة الحرارة وإخفاء مطلب في أبريل من العام الماضي، سمح للأفراد الذين تجاوزوا 14 يومًا أو أكثر جرعتهم النهائية من اللقاح بفتح القناع في مايو، واعتبر بعض العمال هذا القرار سابقًا لأوانه .

ويمكنك اختيار ارتداء غطاء من القماش ذي طبقتين، وقابل لإعادة الاستخدام أو يمكن التخلص منه طالما أنه يتوافق مع متطلبات سلامة الموقع (على سبيل المثال، عدم وجود أوشحة طويلة، أو عصابات، أو الجراميق) ويقرأ البريد الإلكتروني إذا فعلت ذلك ليس لديك واحدة، وستكون أغطية الوجه متاحة لك لارتدائها عند دخول المبنى، وكتبت الشركة أنها تأمل في أن يستمر هذا المطلب في فصل الشتاء فقط.

في حين أنه من الجدير بالثناء أن الشركة تحاول الحد من انتقال الفيروس خلال موسمها الأكثر ازدحامًا، إلا أن أمازون ليس لديها سجل حافل فيما يتعلق باحتياطات COVID، وأثار العمال فى عدة مواقع مخاوف بشأن عدم إبلاغهم عندما تم اكتشاف حالة إيجابية في منشآتهم فى ولاية كاليفورنيا وتم تغريم الشركة 500000 دولار بتهمة "إخفاء" القضايا عن العمال.