انفصال مركبة الشحن “بروغريس” عن المحطة الفضائية الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن مركبة الشحن الفضائية الروسية “Progress M-UM” قد انفصلت فجر 23 ديسمبر عن المحطة الفضائية الدولية.

ويذكر أن مركبة الشحن Progress M-UM الروسية كانت قد أطلقت إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b يوم 24 نوفمبر 2021 من مطار بايكونور الفضائي، وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها وحدة “بريتشال” -(المرسى)، آخر وحدة روسية إلى المحطة الدولية.

وبعد دخول المركبة إلى الغلاف الجوي احترقت بعض أجزائها وأما القطع المتبقية المقاومة للحريق فسقطت في المحيط الهادئ على بعد 2460 كيلومترا عن مدينة ويلنغتون عاصمة نيوزيلندا، وأكثر من 7000 كيلومتر عن مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي.

وكانت مؤسسة “روس كوسموس” قد أعلنت موعد انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية سيكون في 23 ديسمبر الجاري وليس في 22 كما كان مخططا سابقا، وأن المركبة التي انتهت مهمتها سيتم إغراقها في المحيط عند وصولها إلى الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد استخدمت هذه المركبة في إيصال وحدة “بريتشال” الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية، إذ أطلقتها من قاعدة “بايكونور” الفضائية في 24 نوفمبر الفائت.