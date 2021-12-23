شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق "جيمس ويب" مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناسا عن تأجيل إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" إلى يوم 25 ديسمبر الجاري بسبب سوء الحوال الجوية وفقا لما نقلته RT.

وتشير ناسا في بيانها المنشور على موقعها بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "نظرا لسوء الأحوال الجوية في منطقة مطار كورو الفضائي بجويانا الفرنسية، فإن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" لن يطلق إلى الفضاء قبل يوم 25 ديسمبر ".

وأضافت أنه سوف يحدد موعد الإطلاق النهائي استنادا إلى بيانات الطقس الجديدة يوم الأربعاء الماضى.

ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" بواسطة صاروخ النقل Ariane 5 من مطار كورو الفضائي بجويانا الفرنسية يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021.