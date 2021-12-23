شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب بيزنس يطلق اختبارا تجريبيا لاختصار جديد للردود السريعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر WhatsApp العديد من التحديثات الجديدة لتعزيز معدل المشاركة في النظام الأساسى، والآن قامت الشركة بتمكين اختصار جديد للردود السريعة على الإصدارات التجريبية لكل من Android و iOS ، على الرغم من أن بعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت التحديث الأخير قد لا يزالون لا يرون هذا الخيار، وهذا لأنه تم طرح الخيار فقط لتحديد مختبري الإصدارات التجريبية، وقد يحتاج الآخرون إلى انتظار المزيد من التحديثات لرؤية هذا الخيار ممكّنًا، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وكانت "الردود السريعة" واحدة من أقدم الميزات التي تم تقديمها إلى منصة WhatsApp Business ، ويسمح بإعادة استخدام الرسائل المتكررة عبر اختصارات لوحة المفاتيح، وهو مشابه قليلاً لكيفية عمل ذاكرة G-board عند كتابة رسائل أو رسائل بريد إلكترونى مماثلة، لاستخدام الردود السريعة ويحتاج المستخدم إلى كتابة "/" كما هو مقترح بواسطة " WABetaInfo " ، ثم تحديد الرسالة المراد إرسالها من القائمة.

أسباب إضافة هذا الاختصار غير معروفة حاليًا، ولكن الفوائد الحقيقية ستتم تجربتها بمجرد إتاحة التحديث لجمهور أوسع، وفى الوقت الحالى تمت إضافة خيار الاختصار الجديد إلى قائمة إجراءات مشاركة الدردشة التي يمكن لمستخدمى أجهزة Android و iOS رؤيتها.

ماذا بعد؟ وفى الوقت نفسه، لدى WhatsApp خطط للعديد من التحديثات لعام 2022، بما فى ذلك خيار إخفاء طريقة عرض "آخر ظهور" لجهات اتصال محددة، ويحتل برنامج المراسلة الأساسي وإصدارات الأعمال من عملاق الوسائط الاجتماعية حاليًا المرتبة 2 ورقم 5، على التوالى فى قسم "تطبيقات الاتصال المجانية" في متجر Google Play مقارنةً بـ Telegram، الذي يحتل المرتبة الثالثة، ويوجد 5.5 مليار عملية تنزيل من تطبيقات WhatsApp على Android مما يجعلها رائدة السوق بشكل واضح.