شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل الوضع المظلم بـSafari على أجهزة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل المطورون على تسهيل تمكين الوضع المظلم لأنه يكون أفضل للعين، ويمكن أن يساعد أيضًا فى إطالة عمر بطارية جهازك من خلال عدم إضاءة الشاشة بنفس السطوع، وإليك كيفية تشغيل الوضع المظلم لمتصفح Safari على أجهزة أبل سواء كان جهاز Mac أو iPhone أو iPad.

كيفية تشغيل وضع Safari المظلم على جهاز Mac

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يستخدم Safari تلقائيًا الوضع المظلم إذا قمت بتمكينه فى تفضيلات نظام Mac.

1. اضغط فوق قائمة أبل ثم اختر تفضيلات النظام.

2. اضغط فوق عام.

3. فى قسم المظهر، اضغط فوق داكن أو تلقائى.

إذا اخترت Dark، فإن Safari وجميع التطبيقات المتوافقة الأخرى ستتحول إلى لوحة ألوان داكنة على الفور وستبقى على هذا النحو حتى تقوم بتغيير هذا الإعداد.

كما يضبط Auto لوحة الألوان على الظلام في الليل ويحولها إلى الضوء أثناء النهار.

كيفية تشغيل وضع Safari المظلم على iPhone أو iPad

يستخدم Safari على نظام iOS الخاص بك الوضع المظلم، إذا قمت بتمكين الميزة في إعدادات جهاز iPhone أو iPad.

1. افتح الإعدادات.

2. اضغط على "العرض والسطوع".

3. في قسم المظهر، اضغط على داكن.

إذا كنت تريد أن يستخدم Safari (وبقية جهازك) الوضع المظلم تلقائيًا في الليل، ولكن يبدل إلى لوحة الإضاءة أثناء النهار، فقم بتشغيل Auto عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.