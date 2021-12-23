شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات أمازون ويب تتعرض لانقطاع الخدمة للمرة الثالثة مع تطبيقات Slack وHulu.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وجدت أن بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية والألعاب تواجه مشكلة في التحميل هذا الصباح أو تبدو أكثر بطئًا من المعتاد فقد يكون هناك تفسير، خدمات أمازون ويب Aws التى تعمل عليها العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية واجهت اليوم المزيد من الصعوبات ، مما أثر على عدد من الخدمات للمرة الثالثة على الأقل فى الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لتقرير engadged التقنى .

وصرحت AWS على لوحة معلومات صحة الخدمة الخاصة بها أن هناك انقطاعًا فى التيار الكهربائي في أحد مراكز البيانات في منطقة US-EAST-1، وتم الإبلاغ عن المشكلات لأول مرة في الساعة 7:35 صباحًا وبحلول الساعة 8:39 صباحًا تمت استعادة الطاقة إلى "جميع المثيلات وأجهزة الشبكة داخل مركز البيانات المتأثر" ولاحظت AWS أن الخدمات التي تستخدم مركز البيانات للاستضافة وتأثرت بالانقطاع بدأت فى التعافى.

وبعد حوالى 25 دقيقة قالت إن غالبية خدمات AWS قد تعافت لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تحاول معالجة المشكلات مع بعض وحدات تخزين Elastic Block Store (نوع من تخزين AWS) بسبب "أداء IO المتدهور".

ومن بين الخدمات المتأثرة هى متجر Epic Games - الذي قال أثر انقطاع خدمة الإنترنت على عمليات تسجيل الدخول والمكتبة والمشتريات والمزيد تثاقل، مما يشير إلى أنه يواجه مشكلة في تحميل الملفات وتعديل الرسائل والميزات الأخرى.