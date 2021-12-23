شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : آبل تراهن باستخدام كاميرات بدقة 48 ميجابكسل على أجهزة آيفون العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شركة Apple أخيرًا جاهزة للدخول في حرب الميجابكسل لكاميرات الهواتف الذكية، وسيبدأ كل شيء في وقت مبكر من العام المقبل مع سلسلة iPhone 14، وفقًا لملاحظة بحثية من محلل TFI Securities Ming-Chi Kuo ( عبر MacRumors )، الذي يحتفظ بسجل حافل مع التنبؤات المتعلقة بشركة Apple ، وسيأتي iPhone 14 Pro مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ولكن حتى الآن، اعتمدت شركة Apple على مستشعراتها الموثوقة بدقة 12 ميجابكسل على أجهزة iPhone، وحتى مع انتقال الشركة من كاميرا واحدة إلى إعداد الكاميرا المزدوجة، وفي النهاية إلى مجموعة الكاميرات الثلاثية ، استمرت علاقتها العاطفية مع مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، خذ على سبيل المثال ، iPhone 13 Pro الذي ينشر مستشعرًا بدقة 12 ميجابكسل للكاميرات الأساسية، واسعة للغاية ، والكاميرات المقربة.

لكن القفزة الهائلة من كاميرات 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل ليست ترقية التصوير الوحيدة التي تمتلكها شركة آبل في طور الإعداد لجهاز iPhone 14 Pro الثنائي. ويذكر Kuo أن النهاش بدقة 48 ميجابكسل على iPhone 14 Pro وشقيقه Max سيكونان أيضًا قادرين على التقاط مقاطع فيديو 8K HDR.

وللمقارنة، يمكن لمُطلق النار بدقة 12 ميجابكسل على هاتف iPhone 13 Pro الثنائي القيام فقط بفيديو 4K HDR ، مع بعض سحر Dolby Vision بمعدل إطارات يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، مع الكاميرات الأكبر حجمًا، تأتي الحيل الأفضل ويتوقع Kuo أيضًا أن يوفر زوج iPhone 14 Pro وضعًا مخصصًا بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط الصور بكل مجدها كثيف البكسل باستخدام المستشعر الجديد.

ومع ذلك، فمن المحتمل جدًا أن تقوم الكاميرا بإخراج صور بدقة 12 ميجابكسل بشكل افتراضي ، مع أداء 4 في 1 بكسل، باختصار سيجمع المستشعر بين أربعة وحدات بكسل متجاورة في بكسل واحد أكبر يمكن أن يجمع المزيد من معلومات الضوء لتقديم لقطات أكثر إشراقًا وتوازنًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الصور التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل ستكون أقل ضرائب على وحدة التخزين الداخلية من تفريغ ضخم للقطات الإجازة بدقة 48 ميجابكسل.

وبالطبع ، أبل بعيدة عن المنافسة، وحصد منافسون مثل Samsung بالفعل مزايا مستشعرات الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل على أمثال Galaxy S21 Ultra ، وسيشهد 2022 ظهور الهواتف لأول مرة بكاميرا 200 ميجابكسل، ولكن كما يقول المثل لا تعني الميجابكسل الأعلى دائمًا نتائج أفضل لقد أثبتت شركة آبل ذلك عامًا بعد عام.

وعلى الرغم من وجود كاميرات بدقة 12 ميجابكسل ، فإن هاتف iPhone 13 Pro الثنائي هو من بين الأفضل في التصوير الفوتوغرافي الثابت ويأكل المنافسة عندما يتعلق الأمر بالتقاط الفيديو، نظرًا لسجل تتبع Apple ومن المحتمل أن تؤدي الترقية إلى كاميرات بدقة 48 ميجابكسل إلى قفزة هائلة في إخراج التصوير لأجهزة iPhon، فقط لا تتفاجأ إذا فرضت Apple سعرًا رائعًا على iPhone 14 Pro عند طرحه لأول مرة في العام المقبل.