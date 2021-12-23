شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين التعامل مع سجل مشاهدة يوتيوب على جهاز كمبيوتر أو الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تتحقق من سجل المشاهدة على يوتيوب، يمكنك العثور بسرعة على مقطع فيديو شاهدته مؤخرًا وإعادة مشاهدته أو مشاركته، ويستخدم يوتيوب أيضًا هذا السجل لتقديم توصيات أفضل لمقاطع الفيديو الجديدة التي قد ترغب في مشاهدتها، لكن لديك أيضًا سيطرة كاملة على هذه الميزة، فيتاح لك إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا، مما يمنع يوتيوب من التعرف على نوع الفيديو الذي تشاهده، أو يمكنك حذف السجل بالكامل.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك معرفة الفرق بين التحكم في سجل مشاهدة يوتيوب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

التعامل على جهاز الكمبيوتر

يمكنك للاطلاع على سجل مشاهدة يوتيوب إتباع هذه الخطوات: ابدأ بفتح YouTube في متصفح الويب، اضغط فوق القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الجزء العلوي الأيسر من صفحة الويب، ثم اضغط فوق "المحفوظات".

سترى قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لجميع مقاطع الفيديو التي شاهدتها، ويمكنك استخدام حقل سجل مشاهدة البحث على اليمين للبحث عن أسماء مقاطع الفيديو أو الكلمات الرئيسية المحددة.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا أو حذفه.

• إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا: في الجزء الأيمن، اضغط فوق إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا لإيقاف تتبع مقاطع الفيديو التي شاهدتها.

• حذف مقاطع فيديو محددة: لإزالة مقطع فيديو من سجل المشاهدة، ابحث عن الفيديو في القائمة الموجودة على اليسار، وحرك الماوس فوق الفيديو ثم اضغط فوق X.

• حذف محفوظات المشاهدة بالكامل: لحذف كل شيء من محفوظات المشاهدة، في الجزء الأيمن، اضغط فوق مسح كل محفوظات المشاهدة.





التعامل على الهاتف

توفر جوجل بعض الأدوات الملائمة لعرض وإدارة سجل مشاهدة YouTube، والخطوات هي نفسها سواء كنت تستخدم iPhone أو Android.

• عرض سجل المشاهدة الخاص بك: في تطبيق YouTube للهاتف، اضغط فوق علامة التبويب "المكتبة" في أسفل الشاشة ثم اضغط فوق "المحفوظات".

• حذف مقطع فيديو من سجل المشاهدة: إذا رأيت مقطع فيديو تريد إزالته من سجل المشاهدة، فاضغط فوق النقاط الثلاث الموجودة على يمين الفيديو ثم اختر "إزالة من سجل المشاهدة".

• حذف سجل المشاهدة أو إيقافه مؤقتًا: في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق رمز حسابك، ثم اضغط فوق "الإعدادات"، اضغط فوق السجل والخصوصية، ويمكنك هنا الضغط فوق محو سجل المشاهدة أو إيقاف سجل المشاهدة مؤقتًا عن طريق التمرير السريع على زر إيقاف سجل المشاهدة إلى اليمين.