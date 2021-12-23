شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vivaldi تصدر أول متصفح ويب لنظام Android Automotive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوفر نظام التشغيل Android Automotive الناشئ من Google في العديد من السيارات حتى الآن ، ويمكن أن يبدو اختيار التطبيق محدودًا في بعض الأحيان، ولكنه يضيف اليوم متصفح ويب إلى ترسانته، ونحن لا نعني Chrome ، واعتبارًا من اليوم يتوفر متصفح Vivaldi الذي يركز على الخصوصية على مركبات Polestar 2 إنها الأولى لشركة Android Automotive والشركة التي لم تقدم بعد برامجها على المركبات قبل اليوم، وفقا لتقرير engadged.

ويقول Vivaldi إن السلامة كانت إحدى أولوياتها القصوى عند نقل المتصفح إلى Android Automotive تحقيقًا لهذه الغاية، من الممكن فقط بدء الجلسة عندما تكون سيارتك متوقفة، وإذا بدأت في دفق شيء ما ثم استأنفت القيادة، فسيقصر Vivaldi الفيديو على الصوت فقط.

وبطبيعة الحال، كانت الخصوصية أيضًا من أولويات الفريق، ولن يقوم المتصفح بتخزين بيانات التصفح الخاصة بك على السيارة عندما تفتح علامة تبويب خاصة، وإذا كنت ترغب في نقل بياناتك بين الأجهزة، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب Vivaldi الخاص بك، وهذه المعلومات تقول الشركة إن Polestar لن تتمكن من الوصول إليه.

ويعتمد إصدار Android Automotive من Vivaldi على إصدار الهاتف المحمول للشركة، ولن تجد بعض الوظائف المتوفرة في إصدار سطح المكتب - على سبيل المثال، علامات الأكورديون مفقودة - وقد قام Vivaldi بتعطيل عدد قليل من الميزات الأخرى، و لا يمكن تنزيل الملفات ومسح رموز QR ، على سبيل المثال بخلاف ذلك، ولا توجد اختلافات كثيرة بين إصدار Android Automotive والإصدارات الأخرى من Vivaldi ، وتقول الشركة إن التحديثات ستأتي بإيقاع منتظم.