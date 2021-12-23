شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: رحلات القمر والمريخ المستقبلية ستتم بالتعاون مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عضو وكالة ناسا ونائب مدير برامج الأبحاث الأمريكية على متن المحطة الفضائية، بوب ديمبسي، أن الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ لن تكون ممكنة دون تعاون الوكالة مع روسيا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال ديمبسي في تصريح لوكالة تاس" الروسية: "لدينا شراكة واسعة مع روسيا في مجال الفضاء، وسنواصل دعم هذه الشراكة طالما أن عمل المحطة الفضائية الدولية ما زال مستمرا، وحتى بعد وجود المحطة".

وأضاف "هناك أيضا الرحلات الفضائية المستقبلية التي يخطط لها إلى القمر والمريخ، ليس من الممكن أن تتم هذه الرحلات دون التعاون مع الروس، أنا متأكد من أن روسيا ستشارك في هذا المشروع".

وأشار ديمبسي إلى أن الرواد الروس والأمريكيون على متن المحطة الفضائية الدولية غالبا ما يتبادلون المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية هناك، وعلى وجه الخصوص يقومون بهذه العملية مع التجارب التي تتعلق بـ "بلورات البلازما"، وأوضح أن ناسا تدعم هذا النوع من التعاون.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا "روس كوسموس":أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا: مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا بارون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.