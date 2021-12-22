شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gryphon Tower يوفر الرقابة الأبوية فى التصفح الأمن للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من تحسين الأمن السيبراني و تدابير الرقابة الأبوية، لا يزال الإنترنت مكانًا مخيفًا ، خاصة بالنسبة للأطفال.

ومع ذلك، لا يتوقع الآباء أن أطفالهم لا يستخدمون الإنترنت، خاصة أنه لم يعد امتيازًا، إنه ضروري في العالم الرقمي ويحتاج أطفالك إلى تعلم كيفية التنقل فيه بأمان لبناء المهارات الرقمية في وقت مبكر، وفقا لتقرير engadged التقنى.

ومع ذلك، فإن تقييد وقت شاشة أطفالك وحمايتهم من المحتوى غير اللائق ليس بالمهمة السهلة، وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه برج Gryphon هذا الموجه الأمني ​​فائق السرعة ونظام الرقابة الأبوية ومعروضان للبيع حاليًا .

وباستخدام تطبيق Gryphon Connect، يمكنك إدارة شبكتك المنزلية بالكامل لضمان أمنها، ويتيح لك Gryphon Tower إنشاء عدة مستخدمين للحفاظ على الأشياء آمنة للأطفال ولكنها غير مقيدة للبالغين، كما يمكنك عرض سجل تصفح أطفالك، حتى في وضع التصفح المتخفى، مع وضع حدود على وقت الشاشة وجدولة مواعيد النوم وأوقات الواجبات المدرسية ؛وحتى منح تمديدات في تلك الجداول، ويتميز برج Gryphon أيضًا بالبحث الآمن، والذي يخفي نتائج البحث غير المناسبة.

وبالإضافة إلى المراقبة الأبوية، يوفر Gryphon Tower أيضًا حماية على الإنترنت عن طريق حظر برامج الفدية والبرامج الضارة باستخدام تقنية ESET ، ويحافظ على خصوصيتك من خلال اكتشاف التطفل الذكي ويفحص أجهزتك بحثًا عن نقاط الضعف.

وستحصل على تحديثات أمنية يومية للمساعدة في منع أحدث التهديدات، بالإضافة إلى ذلك مع إدارة الشبكة الذكية، يمكنك إعطاء الأولوية للأجهزة بدون تخزين مؤقت للفيديوهات، وعمليات تسليم ذكية للتغطية المثلى والمزيد.

وحاز برج Gryphon على مجموعة من الجوائز، بما في ذلك جائزة CES لأفضل جهاز توجيه لأمان الأسرة والخصوصية، بالإضافة إلى 4.3 من أصل خمسة نجوم على Amazon من خلال أكثر من 3000 تقييم.