شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل ستخبرك بمدى الزحام فى منطقتك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستخبرك خرائط جوجل بمدى انشغال منطقة معينة على الخريطة من خلال تصنيفها على أنها "منطقة مشغولة" أو "Busy area"، وعند فتح التطبيق المحدث، سيعرض الأماكن المزدحمة حول موقعك بعلامة "منطقة مشغولة"، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تخطط لزيارة تلك المنطقة أو ستعبر تلك المنطقة عندما تكون في طريقك إلى موقع آخر.

فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو الضغط على علامة "Busy area" وستظهر له مخططًا يوضح مدى انشغال المنطقة في أوقات مختلفة من اليوم، وسيعرض أيضًا المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأماكن البارزة حول هذا الموقع.

وتقول جوجل إنها وضعت العديد من الإجراءات الوقائية للمجتمعات، فعلى سبيل المثال سيحافظ انشغال المنطقة على سرية موقع الفرد بمساعدة ميزة تسميها جوجل "الخصوصية التفاضلية"، كذلك لن يعرض انشغال المنطقة مطلقًا العدد الإجمالى للأشخاص فى المنطقة.

كما يتم تحديد الانشغال على أساس "مجال الاهتمام" المحدد مسبقًا ؛ لن "تعرض بالضبط مكان تواجد الجمهور بداخلها." كما أكدت Google للمستخدمين أنها لن تجمع بيانات انشغال المنطقة حول الأماكن السكنية.