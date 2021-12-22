الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه وفقاً لخرائط الطقس هناك انتشار للسحب الممطرة الآن على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وتصل حتى شمال القاهرة، كما تتساقط بعض الأمطار المتفرقة ومتفاوتة الشدة على هذه الأماكن، مع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى غد الخميس.

ويتوقع الخبراء، أن تعود الأمطار إلى غرب مطروح من مساء اليوم وطوال الليل حتى غد الخميس، مع ظهور بعض السحب المدارية العالية على الوادي الجديد ومدن الصعيد، وهي سحب غير ممطرة.

وأضاف الخبراء، أنه من الآن وحتى غد الخميس تزداد فرص الأمطار لكل السواحل الشمالية وكامل الدلتا ومدن القناة، وشمال سيناء مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة لأماكن من القاهرة والجيزة وشمال ووسط سيناء.



وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة بعد توقفها لساعات قليلة على شرق ووسط المدينة، وتحرك سريع لسيارات الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار، كما تساقطت الأمطار الغزيرة على كفر الدوار.



وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قد أعادت فتح البوغاز، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجوية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.



وأفادت الهيئة، أنه يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الأربعاء، على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساءً بنسبة 20% تقريباً.



وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد، شهدت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقسا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة الأنحاء:

القاهرة: العظمى 18 والصغرى 8

الإسكندرية: العظمى 17، والصغرى 10.

أسوان: العظمى 21 درجة 10 للصغرى

قنا: العظمى 20 والصغرى 9 درجة

شرم الشيخ: العظمى 22، والصغرى 14

الغردقة: العظمى 21، والصغرى 14

الأقصر: العظمى 21 والصغرى 10

سوهاج العظمى 19، والصغرى 9.10