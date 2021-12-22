شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنافس بقوة فى قطاع السماعات الذكية.. و"HomePod Mini" كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الأخيرة من Strategy Analytics ، أن شركة آبل ضاعفت حصتها في قطاع السماعات الذكية، فوفقًا لشركة الأبحاث، شحنت أبل ما يقدر بأربعة ملايين وحدة خلال الربع الثالث من عام 2021.

واستحوذت على حصة إجمالية قدرها 10.2% من سوق مكبرات الصوت الذكية من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، وبلغت حصة السوق 5.9% خلال نفس الربع من عام 2020، وتبين أن HomePod Mini هو الفائز لشركة أبل حيث كان ثاني أكثر مكبرات الصوت الذكية مبيعًا في الربع الثالث من عام 2021.

ووفقًا لبيانات Strategy Analytics ، كان Nest Mini من جوجل هو الجهاز الأكثر مبيعًا في قطاع السماعات الذكية، بينما كان Amazon's احتل الجيل الرابع من Echo Dot المرتبة الثالثة.

ودخلت أبل سوق السماعات الذكية في عام 2018 بإطلاق مكبر الصوت الذكى HomePod، ومع ذلك لم يقلع المتحدث بشكل جيد بسبب تسعير 349 دولارًا مما جعله أحد أكثر النماذج تكلفة في السوق، ثم أعلنت الشركة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها عن نموذج "صغير" من HomePod فى نوفمبر من العام الماضى.

وتم تسعير أبل HomePod mini بشكل معقول بسعر 99 دولارًا، وفى وقت سابق من هذا العام، قدمت أبل أيضًا متغيرات ألوان جديدة تشمل الأصفر والبرتقالي والأزرق.

وبالعودة إلى سوق السماعات الذكية ، تتصدر أمازون هذا القطاع بحصة سوقية إجمالية تبلغ 26.4%، وتأتي Google في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 20.5%.

ويحتل بايدو وعلي بابا المركزين الثالث والرابع بحصة سوقية تبلغ 13.6% و 10.8%، مع احتلال شركة أبل المرتبة الخامسة ، احتلت Xiaomi المرتبة السادسة بحصة سوقية تبلغ 5.1%.