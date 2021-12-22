شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج الكترونيكس مصر" تطلق أول حملة من نوعها لتسهيل تواصل ذوي الهمم مع خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخدمة تهدف لتوفير تجربة سلسة دون خطوات معقدة للصُم والبُكم

أطلقت شركة "سامسونج للإلكترونيات" حملة جديدة لدعم ذوي الهمم من الصُم والبُكم، لتسهيل تواصلهم مع مراكز خدمة العملاء لديها، ضمن توجهها لتوفير كافة التيسيرات التي تضمن تجربة سلسة لكل عملائها، بما يدعم دورها كشركة تكنولوجية رائدة في مجال الاهتمام بالعملاء من ذوي الهمم، و يتناسب مع حرصها على تطويع التكنولوجيا لخدمتهم وتسهيل حياتهم.

انطلقت الحملة في التاسع من نوفمبر، يمكن للعملاء استخدام الخدمة من خلال موقع Samsung.com أو تطبيق Samsung members أو تطبيق WhatsApp، علي رقم 01000016580 وستقوم خدمة عملاء سامسونج بالرد عليه مباشرة، وذلك دون الحاجة للتسجيل أو أي خطوات إضافية.

وصرح بيشوي أديب رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة سامسونج الكترونيكس مصر، إن سامسونج تهتم بتقديم خدمة مميزة لكافة عملائها، وتسعى لتقديم تجربة مميزة لهم خلال تواصلهم مع خدمة العملاء، لافتا إلى أنها تولي اهتماما خاصا لعملائها من ذوي الهمم، وتسعى دائما لتسهيل تواصلهم معها والاستماع لكافة ملاحظاتهم، والاستجابة لها، لافتًا إلى أن "سامسونج" كانت من أول الشركات التي تسعى إلى تقديم خدمات خاصة بذوي الهمم إيمانًا منها بحقهم الأصيل في الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر وبما يتوافق مع احتياجاتهم، وفي إطار توجه الدولة المصرية لدمجهم في المجتمع واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساعدهم على التكيف مع ظروفهم.

أطلقت سامسونج العديد من الخدمات لتسهيل التواصل مع خدمة العملاء لديها منذ تفشي جائحة كورونا وما فرضته من ظروف التباعد الاجتماعي، والتوجه نحو الحصول على معظم الخدمات عن بعد، ووفرت "سامسونج" خدمة الشراء عبر الإنترنت، مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم. كما قدمت سامسونج خدمة الحجز المسبق للصيانة لتفادي الوقوف في الطابور أو الانتظار في مجموعات، وإتاحة خدمة الواتساب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمة الدعم المرئي المختصة بصيانة الأجهزة عن بعد عن طريق تكنولوجيا التمكن من الجهاز.