شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل فويس يتيح لك الآن تحديد من يذهب إلى البريد الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك Google الآن تخصيص كيفية تعامل خدمتها الصوتية مع المكالمات الواردة بدءًا من اليوم، يمكنك تكوين التطبيق لإعادة توجيه المكالمات من فرد أو مجموعة جهات اتصال إلى رقم هاتف مرتبط أو إلى بريدك الصوتي.

وبشكل منفصل يمكنك تعيين قاعدة لتشغيل تحيات البريد الصوتي المخصصة لجهات اتصال محددة، وإذا كنت تريد تجنب تلقي المكالمات ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، فيمكنك إخباره بفحص الأفراد، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وقالت Google إن الخيارات الجديدة تسمح للمستخدمين بتوجيه المكالمات الواردة بطرق تكمل سير العمل الحالي لبدء استخدام الميزة من خلال التوجه إلى ملف موقع Google Voiceواضغط فوق رمز الترس الموجود باتجاه الجزء العلوي من الواجهة.

ثم اضغط على "المكالمات" متبوعًا بـ "اختيار قاعدة".

لاحظ أنه في تطبيق الهاتف، ومن الممكن فقط عرض القواعد التي قمت بتعيينها بالفعل، ولا يمكنك إنشاء شركات جديدة - على الأقل حتى الآن.

وعلى الرغم من تميزها بكونها واحدة من أطول خدمات Google تشغيلًا، لم تحظ خدمة Voice سوى باهتمام متقطع من شركة البحث العملاقة في السنوات الأخيرة قبل اليوم، وكان آخر تحديث أصدرته الشركة لخدمة Voice هو تعطيل إحدى أكثر ميزاته فائدة، وأدى ذلك إلى مخاوف من أن Google قد توقف الخدمة قريبًا، لكن تحديث اليوم قد يشير إلى أن Voice قد أرجل حتى الآن.