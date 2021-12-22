شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تحقق الهبوط الصاروخى رقم 100 بعد إطلاق فالكون 9 بهدايا عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد عدة دقائق من إطلاق الصاروخ، هبطت المرحلة الأولى المعززة على منصة المحيط، وكان هذا الهبوط المائة بعد ست سنوات من اليوم الذي أنجزت فيه الشركة أول هبوط لها في عام 2015.
كما أنه سترسو كبسولة Dragon بشكل مستقل في محطة الفضاء الدولية، وستبقى هناك لمدة شهر تقريبًا، ومعبأة داخل الكبسولة هدايا عيد الميلاد من عائلات رواد الفضاء، وكذلك الأسماك المدخنة والديك الرومي والفاصوليا الخضراء وكعكة الفاكهة لعيد الميلاد.
لم يُفصح جويل مونتالبانو، مدير برنامج المحطة الفضائية في وكالة ناسا، عن أي شيء آخر بخصوص هدايا عيد الميلاد، وتشمل الرحلة أيضًا تجربة منظف الغسيل.
وتشمل الحمولة أيضًا ضمادات الطباعة الحيوية التي تستخدم خلايا جلد المريض لإنشاء رقعة لتشكيل الأنسجة وتغطية الجرح وتسريع عملية الشفاء.
وشاركت ناسا في بيان: "في المهمات المستقبلية إلى القمر والمريخ، يمكن أن تساعد الطباعة الحيوية لمثل هذه الرقع المخصصة في معالجة التغييرات في التئام الجروح التي يمكن أن تحدث في الفضاء وتعقيد العلاج".