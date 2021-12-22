شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يوافق على استحواذ مايكروسوفت على Microsoft Nuance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت المفوضية الأوروبية على عرض مايكروسوفت لشراء Nuance Communications بـ 19.7 مليار دولار.

الاستحواذ المقترح "لن يثير مخاوف بشأن المنافسة" داخل الاتحاد الأوروبي عند تحليل العطاء، ووجد أن "Microsoft و Nuance تقدمان منتجات مختلفة جدًا علاوة على ذلك، فهي تعتقد أن الشركة ستستمر فى مواجهة منافسة "قوية" من الشركات الأخرى في المستقبل، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وقبل اليوم، وقعت كل من الولايات المتحدة وأستراليا على عملية الشراء، لكنها لم تتم بعد في 13 ديسمبر، وقالت المملكة المتحدة هيئة المنافسة والأسواق أنها ستحقق في الصفقة، مع قبول المنظم للتعليقات العامة حتى 10 يناير 2022، فمن غير المرجح أن يتم إغلاق الصفقة بحلول نهاية عام 2021 كما قالت Microsoft أنها ستفعل عندما أعلنت لأول مرة عن نيتها شراء Nuance.