تكنولوجيا: إعلان الفائزين فى مسابقة #FilmOnTikTok وتكريمهم خلال ختام مهرجان "القاهرة السينمائى"

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القاهرة - سامية سيد - • هانى كامل: نتحمل مسؤولية تجاه تقديم المواهب الشابة.. ونحاول مساعدتها للوصول للجماهير

أعلنت تيك توك - منصة الفيديو والترفيه الرائدة في العالم - أسماء الفائزين الثلاثة في مسابقتها #FilmOnTikTok التي أطلقتها في إطار رعاية المنصة للدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقدة في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، وذلك لإتاحة الفرصة للمواهب الجديدة في مجال الإبداع السينمائي للإعلان عن نفسها والحصول على فرصة لتقديمهم للجمهور، بالإضافة إلى الحصول على جوائز قيمة، وذلك خلال الحفل الختامي للمهرجان والذي يشارك فيه نخبة متميزة من نجوم السينما والتمثيل وكبار صناع السينما المحلية والعالمية.

وتم الإعلان عن علي خالد المشهور بفوتو شوب هسلر (photoshop hustler) كالفائز لأفضل فيلم قصير علي تيك توك عن فيلم "نورها اختفي" القصير وحمدي عشور كأفضل ممثل علي تيك توك عن فيلم "تاتو" القصير وأمل سمير كأفضل ممثلة علي تيك توك عن فيلم "كرامتك" القصير. وقام هاني كامل، مدير عمليات المحتوي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتسليمهم الجوائز اثناء فاعليات حفل الاختتام.

قامت منصة تيك توك بإطلاق المسابقة خلال شهر نوفمبر الماضي، داعية مجموعة كبيرة من منشئي المحتوى للمشاركة، واستعراض مواهبهم في صناعة الأفلام والتمثيل، وذلك من خلال تقديم فيديو قصير لا تزيد مدته عن ثلاث دقائق يكون مبتكر ويقدم محتوى جديد وحصري مصحوب بكتابة وصف بسيط وواضح، وتشمل المسابقة ثلاث فئات وهي "أفضل فيلم قصير على تيك توك" و "أفضل ممثل على تيك توك" و "أفضل ممثلة على تيك توك".

ومرت مقاطع الفيديو التي تم استقبالها بثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم خلالها اختيار أعلى 100 فيديو طبقا لعدد تسجيلات الإعجاب، والمشاركات، والتعليقات، والمشاهدات على تيك توك، ثم تأهلت للمرحلة الثانية ليتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تخضع لإشراف خاص، قام بتشكيلها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتتكون من خبراء وفنانين، تختار 10 فيديوهات مرشحة لكل فئة، بعد ذلك انتقلت الفيديوهات التي تم تصفيتها إلى المرحلة الثالثة للمسابقة، وتم الإعلان عنها على منصة تيك توك للمستخدمين للتصويت عليها في كل فئة، وتفوز الفيديوهات التي تحصل على أعلى الأصوات من مستخدمي تيك توك، وتم الإعلان عن جميع فعاليات المسابقة ومشاركة تفاصيلها على المنصة والصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

قال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقًا على مسابقة #FilmOnTikTok ، إن تيك توك يتجاوز عدد مستخدميها المليار مستخدم عالميًا، ومنهم الكثير من الموهوبين والمبدعين، الذين استطاعوا إنشاء محتوى مميز جذب ملايين المتابعين لمشاهدتهم حول العالم، وكما نحرص على توفير الأدوات والآليات التي تسهل إنشاء محتوى جيد وعلى مستوى عالي من الكفاءة، فنحن نرى أن علينا مسؤولية تقديم المواهب الشابة ومساعدتهم لتحقيق النجاح الذي يستحقونه، بإتاحة الفرصة لهم لمقابلة المنتجين والمبدعين الكبار الذين يمكنهم تبني مواهبهم وتقديمها للجمهور.

وأضاف أن مسابقة #FilmOnTikTok هي مبادرة جديدة من تيك توك لتعزيز هدفها الأساسي في إطلاق العنان للخيال للابتكار، ودعم المبدعين وتوصيلهم للجمهور وتشجيعهم على استكمال طريقهم، ونحن سعداء للغاية بهذا الإقبال الشديد على المشاركة في هذه المسابقة من الموهوبين، الذين عرضوا مهاراتهم في التمثيل والتصوير، ورأينا أعمالاً مقدمة صنعت بمهارة شديدة وقدمت قصص إبداعية وتحرير فيديو احترافي.

ووجه "كامل" التهنئة إلى الفائزين الثلاثة، مؤكدا أنهم صنعوا جهدًا يستحق التقدير والتكريم، متوقعا أن يصبحوا نجومًا لامعة في عالم الإنتاج السينمائي، وتمنى أن يستمروا بصناعة أعمالًا تحقق الانتشار والنجاح والشهرة التي يستحقونها، وطلب من مستخدمي المنصة أن يحافظوا على شغفهم في تقديم محتوى مميز، لافتًا إلى أن منصة تيك توك والإبداع ليس لهما حدود.