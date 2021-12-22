شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انسحاب Amazon وMeta وT-Mobile من حضور معرض الإلكترونيات CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت بالفعل حفنة من شركات التكنولوجيا الرئيسية من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام المقبل في لاس فيجاس، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وأعلنت Amazon وMeta و Twitter و T-Mobile أنهم لم يعودوا يحضرون الحدث شخصيًا بسبب التهديد الناجم عن متغير COVID-19 Omicron، وكان العرض في وقت سابق من هذا العام شأناً حصرياً عبر الإنترنت فقط، لكن جمعية تكنولوجيا المستهلك أعلنت في أبريل أن الحدث سيعود كشأن شخصى في عام 2022، بينما يطلب المنظم من الحضور إظهار دليل على التطعيم حتى يتمكنوا من الحضور في المعرض، دفع ظهور متغير Omicron الشركات إلى إعادة النظر في خططها.

وأخبرت أمازون بلومبرج في بيان أنه لن يكون لها وجود في الموقع في هذا الحدث "بسبب الوضع المتغير بسرعة وعدم اليقين حول متغير Omicron، ولن تحضر Ring التابعة للمنزل الذكي أيضًا، وفي الوقت نفسه قالت شركة Meta ، الشركة الأم لـ Facebook ، إنها لن تحضر المعرض شخصيًا بعد الآن "نظرًا لتطور مخاوف الصحة العامة المتعلقة بـ COVID-19، وقد تشارك فى الحدث بصفة افتراضية، لكن الشركة لم تنشر المزيد من التفاصيل الملموسة بعد.

وبالمثل ، ألغى Twitter ظهوره الشخصي "بسبب الارتفاع الحاد في حالات Covid في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع الماضى، ويقال إنه يستكشف طرقًا لتكون قادرًا على المشاركة افتراضيًا أيضًا، حتى أن شركة T-Mobile راعية معرض CES ، قد اختارت التراجع والحد من مشاركتها في الموقع.

وقالت في بيان: "بينما نحن واثقون من أن منظمي CES يتخذون تدابير شاملة لحماية الحاضرين شخصيًا ولدينا العديد من الممارسات الوقائية أيضًا، فإننا نعطي الأولوية لسلامة فريقنا والحاضرين الآخرين بهذا القرار، كما أن الشركات الأخرى التي اختارت الإلغاء تشمل Pinterest و iHeartRadio .

ولا يزال هناك الكثير من العوامل المجهولة المحيطة بمتغير Omicron، لكن وجد الباحثون أنه سلالة شديدة القابلية للانتقال، علاوة على ذلك فإن ما اكتشفوه يشير إلى أن معظم اللقاحات التي لا تحتوي على الرنا المرسال (مثل Sinovac و Sinopharm) لا توفر أي حماية تقريبًا ضد المتغير، فى الوقت الحالى، على الرغم من ذلك ، لم تعلن CTA بعد عن أي تغييرات على الحدث ولا يزال من المقرر عقد المعرض الشخصى فى يناير.