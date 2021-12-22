الساعات الذكية القادمة Garmin Fenix ​​7 و Venu 2 Plus و Epix Gen2 و Instinct 2 من Garmin

مجموعة من الصور المسربة لـ الساعات الذكية القادمة Garmin Fenix 7 و Venu 2 Plus تُظهر الشكل الذي قد تبدو عليه تشكيلة الساعات الذكية القادمة من Garmin لعام 2022، يعرض تقرير صادر عن موقع التكنولوجيا الألماني Winfuture الصور المفترضة لسلسلة Garmin Fenix ​​7 و Venu 2 Plus و Epix Gen2 و Instinct 2.

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سلسلة Fenix ​​7 من Garmin أولي الساعات الذكية القادمة

يوضح المنشور أن سلسلة Fenix ​​7 قد تتكون من ثلاثة نسخ: Fenix ​​7 و 7S و 7X ، وكلها يُشاع أنها مصنوعة من البلاستيك المقوى والفولاذ المقاوم للصدأ، سيحمل طراز واحد على الأقل الخلية الشمسية المدمجة من الطراز الأعلى Fenix ​​6 التي تقوم بشحن الساعة اثناء ارتدائها، بينما سيشمل الآخرون ميزات التتبع المألوفة، يبدو أن الطراز الأساسي سيأتي باللون الأسود فقط، في حين أن Fenix ​​7S قد يكون له لون أبيض بالكامل، بالإضافة إلى خيار به إطار من الذهب الوردي مع شريط أبيض مصفر، لا يقدم Winfuture أي تفاصيل إضافية حول نسخة 7X التي يُشاع إصدارها.

تستبدل Epix Gen2 وجه الساعة المربع بواجهة دائرية وميزات جديدة لتتبع الصحة

أطلقت Garmin في الأصل ساعة Epix الذكية في عام 2015، وعلى عكس سابقتها تُظهر الصور المسربة أن Epix Gen2 يستبدل وجه الساعة المربّع مقابل ساعة دائرية، يبدو أن Epix Gen2 يحتوي على نظام GPS مدمج مثل كل اصدارات الساعة، إلى جانب ميزات جديدة في سلسلة ساعات Epix، بما في ذلك مستشعر الأكسجين في الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، وقدرات تتبع النوم.

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ساعة Instinct

تُظهر صور Instinct 2 و 2S أن الساعات ربما احتفظت بنفس المظهر القوي الذي كانت تتمتع به Instinct الأصلية عندما تم إصدارها لأول مرة في عام 2018، تدعي Winfuture أن الساعات تستخدم شاشة إلكترونية تسمح للساعة بالحفاظ على عمر البطارية مع الاستعمال، كما تأتي مزودة بميزات تتتبع معدل ضربات القلب والخطوات والنوم، يبدو أن الشكل الأبيض لساعة Instinct الذكية يحتوي على خلية شمسية كاملة، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما هي الاختلافات بين 2 و 2S، ولكن من الممكن أن 2S هي الأصغر بين الاثنين، يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى Fenix ​​7 و 7S، مع الأخذ في الاعتبار أن طرازي Fenix ​​6S و Fenix ​​5S اللذين تم إصدارهما مسبقًا بهما شاشات أصغر.

اصدار Venu 2 Plus يحتوي على زر ثالث إضافي لا يحتوي عليه النموذج القياسي

أخيرًا، يُظهر لنا موقع Winfuture المزيد من التسريبات مما يبدو أنها ساعة Venu 2 Plus، تم بالفعل نشر الصور المسربة لهذه الساعة الذكية حول الإنترنت، والصور هنا تؤكد فقط ما يظهره التسريب الأولي، التسريبات تقول ان الساعة ستأتي بلونين أبيض وأسود، بالإضافة إلى وجود شاشة OLED، مع زر ثالث إضافي لا تتوفر به ساعة Venu 2، ولكن من غير الواضح ما قد يكون الغرض منه.

قد لا نضطر إلى الانتظار لفترة أطول حتى تعلن Garmin رسميًا عن التشكيلة، مع CES 2022 على بعد أسابيع فقط قد تقدم Garmin لنا ساعاتها الجديدة، في الوقت الحالي يمكنك مشاهدة جميع الصور المسربة على موقع Winfuture.