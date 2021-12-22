تحميل ببجي لايت للكمبيوتر PUBG Lite PC

يمكنك تحميل لعبة ببجي لايت PUBG Lite PC أو كما تسمي PlayerUnknown’s BattleGrounds بدون أن تحتاج الي محاكي للكمبيوتر، ببجي لايت هي نسخة مخصصة للأجهزة الضعيفة وهي إصدار من لعبة ببجي ولكنه مخفف لا يحتاج الي امكانيات كبيرة في جهاز الكمبيوتر لكي تقوم بتشغيلها، ببجي لايت تمثل الحل الأفضل لمن يمتلك كارت شاشة ضعيف أو كانت امكانيات جهازه لا تتناسب مع الاصدار الاساسي او لا يريد شراء الإصدار الأساسي في الوقت الراهن.

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لعبة PUBG Lite PC للأجهزة الضعيفة

هذا الاصدار من لعبة ببجي هو اصدار مخصص لأجهزة الكمبيوتر ذات الامكانيات المتواضعة حيث تم تعديل اللعبة لتتناسب مع أي جهاز كمبيوتر قليل الامكانيات حيث أن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من تشغيل الاصدار العادي علي أجهزتهم نظراً لأنه يحتاج لامكانيات كبيرة.

اسم اللعبة لعبة PlayerUnknown’s BattleGrounds الاصدار PUBG Lite PC حجم الملف 2.4 جيجابايت رابط التحميل لتحميل ببجي لايت للكمبيوتر من هنا.

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ملفات هامة لتشغيل لعبة ببجي لايت

تثبيت لعبة ببجي لايت

لمعرفة كيفية تثبيت لعبة ببجي لايت للكمبيوتر كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية :

تحميل ملف التثبيت PUBG-Lite-Setup.exe من الأعلي. “حجم ملف التثبيت 64 ميجابايت”

اضغط علي الملف لبدء التثبيت ستظهر الشاشة التالية

ستظهر الشاشة التالية كل ما عليك الضغط امام موافق علي الاتفاقية

قم باختيار المكان الذي تريد تثبيت الملف فيه ستجد أنه تلقائياً تم اختيار بارتشن النظام C يمكنك تغييره واختيار اي بارتشن أخر

اضغط علي تثبيت

اضغط على زر إنهاء.

الأن قد انتهيت من تثبيت لعبة ببجي لايت

ملحوظة : لكي تستطيع الدخول إلى اللعبة في أول مرة يجب تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

مواصفات تشغيل ببجي لايت للكمبيوتر

النظام ويندوز 7 و 8 و 10 المعالج “البروسيسور” Intel Core i3 الرامات 4 جيجابايت معالج الرسوميات Intel HD Graphics 4000 الهارد سعة 5 جيجابايت مساحة فارغه

بعض أزرار التحكم في لعبة ببجي على الكمبيوتر