لملائمة العمل من المنزل..إل جي تعلن عن شاشتين بخصائص فريدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - كشفت شركة ”إل جي“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، عن شاشتين جديدتين من طراز ”IPS“، إحداهما أكثر شيوعًا من طراز ”UltraFine“، وستتميز بحجم 31.5 بوصة ومواصفات دقيقة للألوان، والأخرى عبارة عن شاشة جديدة ”غير عادية“ تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع مزدوجة للشاشة العريضة أطلق عليها اسم ”DualUp“.

وأوضحت الشركة أنها راعت بعض التفاصيل والتحسينات بشأن شاشة ”DualUp“، مشيرة إلى أنها تستهدف فئة المبدعين المحترفين وتتماشى مع الظروف التي يعيشها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي يلجأ فيها الكثيرون للعمل من المنزل.

وذكرت الشركة أن ”DualUp“، التي تقول الشركة إنها جديدة تمامًا في سوق الشاشات، تأتي مع نسبة عرض إلى ارتفاع فريدة، تبلغ 16:18، موضحة أنها ستمنح المستخدم ”نفس المساحة التي توفرها شاشتان بقياس 21.5 بوصة ولديها وظيفة عرض عمودي تتيح للمستخدم رؤية المزيد في لمحة واحدة فقط“.

وتأتي هذه الشاشة (طراز 28MQ780) بدقة 2560 × 2880 وقياس 27.6 بوصة قطريًا، ودقة سطوع 300 شمعة، وتغطي 98% من التدرج اللوني ”DCI-P3“.

ويتم توصيل الشاشة بحامل ”Ergo“ المضمن من الشركة، والذي يمكن تثبيته على مختلف المكاتب والطاولات لتوفير المساحة.

وتظهر شاشة ”DualUp“ على هيئة شاشتين عريضتين مكدستين فوق بعضهما البعض في شاشة واحدة كبيرة شبه مربعة. وتعتبر الشركة هذا النظام بمثابة ”مركز قوة متعدد المهام“، وهو مثالي لكل شيء بدءًا من الترميز وحتى إنشاء المحتوى.

وفي حين أنه يمكن استخدامها كشاشة عرض عملاقة واحدة غير منقطعة، فإنها تأتي مع ميزة العرض المنقسمة الرأسي أيضًا. وتتميز الشاشة بمنفذي ”HDMI“، ومنفذ عرض وثلاثة منافذ ”USB“، بالإضافة إلى منفذ ”USB-C“ الذي يمكن استخدامه للعرض أو توصيل الطاقة.

وبصرف النظر عن الإنتاجية والإمكانيات الإبداعية التي يتيحها عامل الشكل هذا، قالت ”إل جي“: إن ”هذه الشاشة لها عدة فوائد لراحة المستخدمين، لأنها تساعد في تقليل حركات الرأس من جانب إلى جانب، وهي السبب الرئيسي لألم الرقبة“.

ولم تكشف ”إل جي“ حتى الآن عن أسعار ”DualUp“.

شاشة ”UltraFine“

وفي السياق ذاته، تعد الشاشة الثانية التي أعلنت عنها ”إل جي“، أقل إثارة من نسبة العرض إلى الارتفاع الفردية لـ ”DualUp“، ولكن من المحتمل جدًا أن تكون أكثر فائدة للمصورين.

وبالنسبة للمبتدئين، فهي تتميز بلوحة ”Nano IPS Black“ بدقة 4K UHD 3840 × 2160 أكثر قوة مع نسبة تباين 2000: 1 مع تغطية 98% من التدرج اللوني ”DCI-P3“.

وتشير التقارير إلى أن لوحة ”Nano IPS Black“، هي الأولى التي تستخدمها ”إل جي“، وتوفر درجات ألوان سوداء واقعية ودقيقة تضيف مزيدًا من العمق للصور.

وتأتي الشاشة مزودة بمستشعر معايرة ذاتية قابل للفصل يمكن جدولته عبر برنامج ”إلي جي“، كما أنها تتميز بمنفذي ”HDMI“ ومنفذ عرض وثلاثة منافذ ”USB“، بالإضافة إلى منفذ ”USB-C“ الذي يمكن أيضاً استخدامه للعرض أو توصيل الطاقة.

ولم تحدد الشركة أيضاً سعر شاشة ”UltraFine“، إلا أنها تخطط للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشاشتين، بما في ذلك الأسعار، خلال عرض ”CES 2022“ الافتراضي المقرر عقده في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل.