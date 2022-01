شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قائمة أجهزة آيفون المدعومة وغير المدعومة من iOS 16 خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل تحديث iOS و iPadOS جديد تقريبًا ، تسقط أبل الدعم عن أجهزة iPhone و iPad القديمة، ومع iOS 14 ، أسقطت أبل دعم iPhone 5s ، و iOS 15 أسقط دعم iPhone 6، وبالمثل ، أسقط iPad OS 14 الدعم من iPad mini (الجيل الثالث) و iPad Air (الجيل الأول) وغيرها.

ووفقًا لتسريبات جديدة، من المرجح أن تسقط أبل الدعم من قائمة أجهزة iPhone و iPad القديمة التي تشمل iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone SE (الجيل الأول) و iPad mini 4 و iPad Pro (2015) و iPad Air 2 و iPad (الجيل الخامس).

ويدعى التقرير أيضًا أن أبل ستصدر هذا الإعلان في مؤتمر WWDC القادم، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أنظمة التشغيل iOS 16 و iPad OS 16، ولا ينبغي أن يكون هذا الأخير مفاجئًا لأن أبل عادةً ما تعلن عن أنظمة التشغيل الجديدة في مؤتمرات WWDC التي تعرض جميع الميزات والتغييرات الجديدة على نظام التشغيل.

وإذا اعتبرت الشائعات صحيحة، فسيقوم iOS 16 أيضًا بإسقاط دعم شريحة أبل A9 تمامًا مع الأخذ في الاعتبار إطلاق جميع أجهزة iPhone و iPad في القائمة قبل عام 2016 وتشغيلها على شريحة أبل A9 أو أقدم.

وفيما يلي قائمة بجميع أجهزة أبل iPhone و iPad التي يقال إنها ستدعم iOS 16: Phone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE (2nd-generation) iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPad Pro 11/12.9-inch 2021 iPad Pro 12.9-inch (2016 or newer) iPad Pro 10.5-inch (2016 or newer) iPad Pro 11-inch (2018 or newer) iPad Air 3 iPad Air 4 iPad 6 iPad 7 iPad 8 iPad Mini 5 iPad Mini 6