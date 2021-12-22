شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعطل ميزة تحذر المستخدمين من العواصف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل أداة "At a Glance " في عام 2017 عندما أطلقت الهواتف الذكية من سلسلة Pixel 2، وقد أبقت هذه الأداة مستخدمى أندرويد على اطلاع دائم بأحوال الطقس المحلية منذ ذلك الحين، ويمكن أن يكون يومًا مشمسًا أو ضبابًا أو مطرًا أو حتى عاصفة متوقعة، فهذه الأداة تُبقي مستخدميها دائمًا على إطلاع بما يمكن توقعه عندما يخرجون إلى الخارج.

لذلك لم يتفاجأ المستخدمون عندما حذرت الأداة مستخدميها من اقتراب عاصفة عالمية، وفي وقت لاحق، تم اكتشاف أن العاصفة ستضرب الفلبين فقط وقد حذرت الأداة جميع مستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم من ذلك، حيث حذرت الأداة التي طورتها جوجل مؤخرًا ملايين الأشخاص من عاصفة تختمر في الفلبين، وعلى الرغم من أن هذا يبدو وكأنه جزء مهم من المعلومات التي قد يرغب المستخدمون في أن يقوم التطبيق المصغر بإعلام الناس عنها، ولكن فقط إذا كان المستخدمون يقيمون في الفلبين أو المناطق المجاورة.

وعلى العكس من ذلك، فقد حذرت الأداة الملايين من مستخدمي أندرويد في جميع أنحاء العالم، بدلاً من تحذير الناس في الفلبين وبالقرب منها من العاصفة، وذكر تقرير أن مستخدمي أندرويد فى جميع أنحاء العالم تلقوا تحذيرًا من عاصفة عامة من PAGASA (إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية).

وربما أدى هذا التحذير العالمي المفاجئ من العاصفة إلى حالة من الذعر المؤقت، لكن تم اكتشافه لاحقًا على أنه إنذار كاذب للعالم لأن العاصفة ستضرب الفلبين فقط ولن نشهد كارثة عالمية.

وقد ألقت التقارير باللوم على خطأ في الأداة بسبب هذا التنبيه الخاطئ الذي تسبب في حالة من الذعر المؤقت بين بعض المستخدمين وسيستغرق جوجل بعض الوقت لحل هذه المشكلة بشكل دائم، وقد أصدرت الشركة تصحيحًا كإصلاح مؤقت لتعطيل تنبيهات الطقس القاسي لمستخدمي أندرويد، وإذا حاولت تشغيله يدويًا، فسوف يتجاهل جوجل تفضيلاتك وسيتم إيقاف تشغيله مرة أخرى.