شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق شاحنة فضائية إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "سبيس إكس" شاحنة "دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية، وقالت وكالت "تاس" الروسية التي حضر مراسلها إلى مطار فضائى فى رأس كانافيرال انطلق منه الصاروخ الساعة 05.07 بتوقيت الشاطئ الشرق الأمريكي (الساعة 13.07 يوم 21 ديسمبر بتوقيت موسكو).

وقالت إن الغاية من إطلاق الشاحنة الفضائية هي تزويد أفراد طاقم المحطة بالمؤن والمواد الغذائية، وأضافت أن الشاحنة تحمل إلى المحطة الفضائية 3300 كيلوجرام من الحمولة وفقا لما نقلته RT.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن هذه الرحلة هي البعثة الـ 24 الخاصة بنقل الحمولة إلى المحطة الفضائية بواسطة المركبات غير المأهولة التي صنعتها شركة "سبيس إكس".

وانفصلت المرحلة الأولى عن صاروخ "فالكون" بعد 9 دقائق من إطلاقه وهبطت بنجاح على منصة عائمة فى المحيط الأطلسى.

وقال ناطق باسم الشركة الأمريكية إن الصاروخ عاد إلى الأرض للمرة الـ100 منذ أول هبوطه فى المحيط الأطلسى قي 21 ديسمبر عام 2015.

وستلتحم الشاحنة الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية أوتوماتيكيا يوم 22 ديسمبر الجاري، ويتوقع أن تبقى "دراجون" في مدار الأرض لمدة شهر تقريبا.

يذكر أن الشاحنة أوصلت إلى المحطة الفضائية كذلك طابعة بيولوجية نقالة ثلاثية الأبعاد يخطط لاستخدامها لاستعادة أنسجة الإنسان لعلاج الجروح التي ربما يصاب بها رواد الفضاء.