شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما يقرب من ألف ناشر للتطبيقات ربحوا مليون دولار لأول مرة في عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي العالمي على تطبيقات الأجهزة المحمولة مرة أخرى إلى آفاق جديدة في عام 2021، وتضاعف عدد الناشرين الذين رأوا أول مليون دولار أو أكثر في صافي الدخل السنوي هذا العام منذ عام 2016.

ومن المتوقع أن يتجاوز ما يزيد قليلاً عن 900 ناشر في جميع أنحاء العالم هذا الإنجاز الهام عبر App Store و Google Play في عام 2021 ، بما يقرب من 91 في المائة مقارنة بإجمالي عام 2016 البالغ 475 ، وفقًا لتقرير Sensor Tower.

وسيصل عدد ناشري iOS الذين يتجاوزون هذا الرقم وحده إلى 581 ، بزيادة قدرها 87 في المائة من 310 في عام 2016، وسيشهد Google Play مسارًا مشابهًا ، حيث ينمو ناشره الأول من مليون دولار زائد من 165 في عام 2016 إلى 325 هذا العام، ويمثل هذا نموًا بنسبة 97 في المائة ، متجاوزًا أداء متجر التطبيقات في هذا الصدد بنسبة 6 نقاط مئوية.

وبينما واصل الإنفاق الاستهلاكي تحقيق نمو إيجابي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد الناشرين الذين تجاوزوا عتبة صافي الدخل البالغة مليون دولار للمرة الأولى هذا العام على أساس سنوي في عام 2021.

وقد شهد متجر App Store وصول 636 ناشرًا إلى أو تجاوز مليون دولار من صافي الإيرادات السنوية لأول مرة في عام 2020 ، وهو رقم سينخفض ​​بنسبة 9 في المائة تقريبًا في عام 2021، وكان لدى Google Play 367 ناشرًا تجاوزوا هذا الإنجاز العام الماضي ، مما وضع إجمالي هذا العام 11 في المئة أقل من هذا الرقم.

وعلى الرغم من أن عددًا أكبر من الناشرين قد حققوا تاريخيًا أرباحهم الصافية الأولى التي تبلغ مليون دولار أمريكي أو أكثر على App Store كل عام ، إلا أن الفجوة بين سوق Apple و Google Play آخذة في التقلص.

وكانت الفجوة بين الاثنين في ذروتها في عام 2017 عندما أنتج App Store حوالي 2.7 ضعف عدد Google Play ، في حين أن متجر Apple هذا العام سينتج حوالي 1.8 مرة أكثر من ناشري Google الذين يحققون أرباحًا تزيد عن مليون دولار.

ويعكس هذا الاتجاه السرعة المتزايدة في الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي على منصة Google ؛ في عام 2021 ، من المتوقع أن ينفق المستهلكون 47.9 مليار دولار على Google Play ، بزيادة 23.5 في المائة على أساس سنوي. هذا هو ما يقرب من 6 نقاط مئوية أعلى من 17.7 نمو متجر أبل المتوقع أن يشهده هذا العام حيث يصل إنفاق المستهلكين على iOS إلى ما يقدر بنحو 85.1 مليار دولار.