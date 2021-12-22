شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حساب تطبيق المراسلة Kik والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمى تطبيق المراسلة Kik سواء لأسباب توافقه عبر الأنظمة الأساسية، أو المستوى العالي من الخصوصية، أو القدرة على الدردشة بشكل مجهول نسبيًا، فيمكنك أيضا مغادرة Kik عندما تقرر ذلك، حيث إنه من السهل إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا أو ببساطة حذفه نهائيًا، وهنا نقدم لك خطوات القيام بكل طريقة منهما، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف حساب Kik

إذا كنت متأكدًا من أنك قد انتهيت من Kik وتريد حذف حسابك نهائيًا ، فإن Kik يتيح لك القيام بذلك ببضع ضغطات فقط:

1. افتح بوابة حذف حساب Kik في متصفح الويب.

2. أدخل اسم مستخدم Kik وعنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء الحساب.

3. أدخل سببًا لترك Kik.

4. حدد المربع الذي يقر بأنك تحذف حسابك بشكل دائم.

5. اضغط فوق "انتقال"!

6. تحقق من بريدك الإلكتروني. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا للتعطيل؛ اضغط فوق الرابط المضمن لحذف حسابك بشكل دائم.

كيفية إلغاء تنشيط حساب KiK

إذا كنت تريد الابتعاد عن Kik ولكنك غير متأكد مما إذا كنت تريد أن تكون مغادرتك دائمة، فيمكنك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا، مما يمنحك خيار إعادة تنشيطه لاحقًا ببساطة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك.

1. افتح بوابة إلغاء تنشيط حساب KIK في متصفح الويب.

2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإعداد الحساب.

3. اضغط فوق "انتقال"!

4. تحقق من بريدك الإلكتروني. ستتلقى بريدًا إلكترونيًا للتعطيل؛ اضغط فوق الارتباط المضمن لإلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا، ولإعادة تنشيطه لاحقًا، ما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام تطبيق Kik.