شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمديد المهلة الزمنية لميزة التراجع عن الإرسال فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل ميزة التراجع عن الإرسال لمستخدمي Gmail والتي تتيح للمستخدمين استدعاء البريد الإلكتروني المرسل في غضون الوقت المحدد، كان لهذه الميزة حد زمني يبلغ خمس ثوانٍ للمستخدمين لاستدعاء رسائل البريد الإلكتروني المرسلة.

وحاليا تطرح جوجل تحديثًا، والذي سيتيح للمستخدمين ضبط الحد الزمني لاستدعاء رسائل البريد الإلكتروني، تلقت ميزة التراجع عن الإرسال لمستخدمي تطبيق iOS والويب هذا التحديث، بنفس الشيء يمكن للمستخدمين اختيار أطر زمنية مختلفة للسماح لهم باستدعاء رسائل البريد الإلكتروني، حيث أعلنت الشركة عن التحديث الجديد مؤخرًا عبر منشور على Facebook.

يمدد Gmail حد وقت التراجع عن الإرسال بعد التحديث، يمكن تمديد نافذة الخمس ثوان لاستدعاء بريد إلكتروني إلى 10 ثوانٍ و 20 ثانية و 30 ثانية.

وهذه هي الخيارات الوحيدة المتاحة للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام الميزة، وكانت ميزة التراجع عن الإرسال كانت قيد الاختبار لبعض الوقت في مختبرات Gmail، تم إصداره لمستخدمي الويب في عام 2015، حاليا هذه الميزة متاحة لمستخدمي تطبيق Gmail للمحمول ومستخدمي الويب، كذلك يمكننا أن نتوقع أن يحصل مستخدمو Android على هذا التحديث الجديد للميزة قريبًا.

كيفية تمديد المهلة الزمنية لميزة التراجع عن الإرسال في Gmail إذا كنت ترغب في استخدام ميزة تراجع عن الإرسال على Gmail لفترة أطول مما هو متاح افتراضيًا، فأنت بحاجة إلى اتباع الخطوات أدناه:

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 2: ستحصل على "عرض جميع الإعدادات"، انقر فوق هذا الخيار الذي ستحصل عليه في أسفل صفحة الإعدادات.

الخطوة 3: اضغط على ميزة تراجع عن الإرسال واختر فترة إلغاء الإرسال، ستحصل على أربعة خيارات بعد التحديث - 5 و 10 و 20 و 30 ثانية.

الخطوة 4: بعد النقر فوق الخيار المطلوب ما عليك سوى التمرير لأسفل والنقر فوق حفظ.

وفي تقرير آخر، أضافت Google مؤخرًا عددًا من الميزات الجديدة إلى Gmail بما في ذلك مكالمات الصوت والفيديو 1: 1 ، وشرائح الصور الرمزية للمستلمين، وقائمة النقر بزر الماوس الأيمن للويب، وعمليات التحقق الجديدة أثناء إضافة مستخدمين خارج المؤسسة أو جهات الاتصال.