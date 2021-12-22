شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile: حظرنا 21 مليار مكالمة احتيال فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة T-Mobile أن حركة مرور المكالمات الاحتيالية قد زادت بأكثر من الضعف في عام 2021 حيث بلغت المحاولات 425 مليون مكالمة في المتوسط ​​كل أسبوع، حسبما ذكرت شركة Bleeping Computer ، وقالت أيضًا إنها حظرت أكثر من 21 مليارًا من هذه المكالمات لعملاء T-Mobile حتى ديسمبر 2021 (أكثر من 700 مكالمة في الثانية) عبر خدمتها SCAM Shield، وفقا لتقرير engadged.

وكان أكثر من نصف المكالمات البالغ عددها 21 مليارًا متعلقة بعمليات الاحتيال المزيفة المتعلقة بضمان السيارة، بينما انتحل آخرون هوية موظفي الضمان الاجتماعي ومقدمي الخدمات اللاسلكية وشركات التأمين على السيارات وتسليم الطرود، وكانت المواقع المفضلة للمحتالين هي تكساس وفلوريدا وأريزونا وجورجيا، وكان رمز المنطقة الأكثر استهدافًا هو منطقة دالاس / فورت وورث.

وأطلقت T-Mobile خدمة SCAM Shield في العام الماضي، ووعدت بالحماية لجميع المستخدمين بغض النظر عن خطتهم، ويمكنك اختيار فحص المكالمات على أنها "احتيالية محتملة" عند ورود مكالمة، أو حظرها تمامًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل تفاصيل T-Mobile في منشور المدونة الخاص بها .

وأصدرت AT&T و Verizon أيضًا إحصائيات لمكالمات الاحتيال، حيث قالت AT&T إن خدمة ActiveArmor الخاصة بها قد منعت أكثر من 16 مليار مكالمة مشبوهة منذ عام 2016، وفى الوقت نفسه كشفت Verizon أن حوالى 78 مليونًا من عملائها محميون من 13 مليار مكالمة غير مرغوب فيها من خلال Verizon Call Filter الخدمات.