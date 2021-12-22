شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين سرعة دوران الأرض الآن وقبل 50 عامًا وهل ستؤثر فى الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور الأرض بشكل أسرع مما كانت عليه قبل نصف قرن، وإذا استمرت في التسريع، يقول العلماء إنهم قد يضطرون إلى إزالة ثانية واحدة من الساعة الذرية، وتباينت سرعة دوران كوكبنا حول محوره عبر التاريخ، فكانت الأرض تدور 420 مرة في السنة منذ ملايين السنين، لكنها الآن تفعل ذلك 365 مرة، ومع ذلك، في بعض الأحيان تختلف سرعة الدوران بشكل طفيف، مما يؤثر على ضابط الوقت العالمي "الساعة الذرية" التي تتطلب إضافة الثواني الكبيسة عندما يعمل العالم بشكل أسرع قليلاً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر بيتر ويبرلي، عالم المختبر الفيزيائي الوطني البريطاني، من أنه إذا زاد معدل الدوران أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى ثانية كبيسة سلبية.

ويحتوي كل يوم على الأرض على 86400 ثانية، لكن الدوران ليس منتظمًا، مما يعني أنه على مدار عام، كل يوم يحتوي على جزء من الثانية أكثر أو أقل.

يحدث هذا بسبب حركة قلب الأرض ومحيطاتها وغلافها الجوي، فضلاً عن سحب القمر، والساعة الذرية دقيقة للغاية، وتقيس الوقت بحركة الإلكترونات في الذرات التي تم تبريدها إلى الصفر المطلق، وللحفاظ على توافق الساعة الذرية مع عدد الثواني في دوران الأرض، تمت إضافة الثواني الكبيسة كل 18 شهرًا أو نحو ذلك منذ عام 1972.

قال جودا ليفين من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا: "مع مرور الوقت، هناك اختلاف تدريجي بين وقت الساعات الذرية والوقت الذي يقاس بعلم الفلك"، مضيفة "من أجل منع هذا الاختلاف من أن يصبح كبيرًا جدًا، في عام 1972، تم اتخاذ قرار بإضافة الثواني الكبيسة بشكل دوري إلى الساعات الذرية."

وهناك خدمة النظم المرجعية ودوران الأرض الدولية هي المسئولة عن تتبع سرعة دوران الأرض، وتقوم بذلك عن طريق إرسال أشعة الليزر إلى الأقمار الصناعية واستخدامها لقياس حركتها، وعندما لا يتماشى ذلك مع الساعات الذرية، ينسق العلماء لإيقاف ساعاتهم لمدة ثانية واحدة لإعادتها إلى الخط.

ولم تتم إضافة ثانية كبيسة إلى الساعة الذرية منذ عام 2016، وبينما كانت الأرض تتسارع مرة أخرى، بدأ هذا في التباطؤ مرة أخرى في عام 2021.

قد تتطلب المدة التي تستغرقها السرعة والتباطؤ من العلماء اتخاذ مزيد من الإجراءات، ولكن ما زال من غير الواضح ما قد يكون.

قال ويبرلي لمجلة Discover: "هناك قلق في الوقت الحالي من أنه إذا زاد معدل دوران الأرض أكثر، فقد نحتاج إلى ما يسمى بالثانية الكبيسة السلبية".