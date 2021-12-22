شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تضيف TikTok و'Sonic' إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تحديث الأعياد الكبير لشركة Tesla لهذا العام في شق طريقه إلى أسطول السيارات الكهربائية الخاص بصانع السيارات، ويضيف قائمة كبيرة من التحسينات والميزات الجديدة، وبالنسبة لأولئك المدمنين على التمرير على TikTok ربما يكون أكبر إضافة هو تطبيق TikTok على Tesla Theatre وفقًا لملاحظات التحديث التي نشرتها Electrek ، وسيتمكنون الآن من تمرير مقاطع الفيديو القصيرة للمنصة إذا أرادوا مباشرة على شاشة سيارتهم، طالما كانت سيارتهم متوقفة، وفقا لتقرير engadged.

وجعلت Tesla مشغل التطبيقات الخاص بها قابلاً للتخصيص، مما سمح للمالكين بسحب تطبيقاتهم المفضلة وإفلاتها في شريط القائمة السفلى، كما أنه يبسط التنقل لتسهيل الوصول إلى معظم عناصر التحكم الأساسية الشائعة، مثل الشحن ومساحات الزجاج الأمامي. ولرؤية عرض الكاميرا الحية للنقطة العمياء تلقائيًا عند تنشيط إشارة الانعطاف الخاصة بهم، يمكن للسائقين تنشيط الخيار الجديد "كاميرا النقطة العمياء التلقائية" ضمن الطيار الآلي في عناصر التحكم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائقين الآن تحرير نقاط الطريق لإضافة نقاط توقف أو لبدء طرق ملاحة جديدة بأوقات وصول محدثة.

وتحتوي حزمة العطلات على تحديثات تناسب الموسم أيضًا، بما في ذلك تدفئة المقاعد التلقائية التي يمكن أن تنظم درجات حرارة مقاعد الصف الأمامي بناءً على بيئة المقصورة، إلى جانب تحسينات الطقس البارد الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائقين الآن حذف مقاطع dashcam مباشرة من شاشة اللمس وإخفاء تفاصيل الخريطة لإزالة الانحرافات إذا أرادوا.

وأخيرًا في قسم الترفيه، أضافت Tesla Sonic the Hedgehog وSudoku إلى Arcade على الرغم من أننا نقترح بشدة لعب أي لعبة Arcade أثناء الوقوف فقط، إلا أنه في وقت سابق من هذا الشهر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تسلا سمحت للسائقين بلعب بعض الألعاب في السيارات المتحركة، وهو مصدر قلق تناقشه الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مع الشركة.

وأخبرت الوكالة إنجادجيت في بيان: "حوادث الاصطدام التي تسبب تشتيت الانتباه هي مصدر قلق، لا سيما في المركبات المجهزة بمجموعة من تقنيات الراحة مثل شاشات الترفيه، ونحن على دراية بمخاوف السائق ونناقش الميزة مع الشركة المصنعة