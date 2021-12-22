شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكات Three وEE توفر لأول مرة الوصول إلى 4G و 5G عبر مترو أنفاق لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن مزودي خدمات الهاتف المحمول البريطانيين Three و EE هم أول الشبكات التي توصلت إلى اتفاقية بشأن تغطية 4G و 5G عبر مترو أنفاق لندن بالكامل، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وتوصلت شركات النقل إلى اتفاق مع مزود البنية التحتية BAI Communications ، الذى يقوم حاليًا ببناء شبكة عبر الأنبوب كجزء من امتياز مدته 20 عامًا مع Transport for London.

وستتيح صفقة Three's و EE للعملاء الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول داخل المحطات وأثناء وجودهم في الأنبوب.

وقال عمدة لندن صادق خان في بيان: يسعدنى أن أرى اشتراك Three و EE كأول مشغلين يوفرون وصولاً كاملاً عالي السرعة للجيل الرابع عبر شبكة الأنبوب، وسيحدث هذا فرقًا كبيرًا للركاب مما يتيح لهم إجراء مكالمات وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والتحقق من معلومات السفر أثناء التنقل.

ويُعد الاستثمار في اتصال لندن والبنية التحتية الرقمية إحدى الطرق المهمة التي نساعد بها في تحفيز اقتصاد مدينتنا، كما يمثل خطوة مهمة نحو ضمان تغطية شبكة الهاتف المحمول الكاملة لشبكة 5G.

وقدمت شبكة مترو أنفاق لندن اتصالاً بشبكة WiFi لما يقرب من عقد من الزمان، ولكنها متاحة فقط لعملاء بعض شركات النقل على منصات معينة في وقت سابق من هذا العام، واختارت هيئة النقل في لندن BAI Communications لإنشاء شبكة للهاتف المحمول تغطي جميع المحطات والأنفاق، مما يسمح للركاب بفحص رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو والقيام بكل شيء آخر عبر الإنترنت على 4G أو 5G حتى أثناء وجودهم داخل أنابيب معدنية تحت الأرض.

وبدأت BAI بالفعل في بناء الشبكة في بعض المحطات الأكثر ازدحامًا في لندن ، بما في ذلك Oxford Circus و Tottenham Court Road وBank و Euston و Camden Town سيكونون أول من يسمح باتصال 4G و 5G بحلول نهاية عام 2022، وتتوقع سلطات المدينة أن تكتمل الشبكة وأن يكون لمترو الأنفاق في لندن تغطية متنقلة بحلول نهاية عام 2024.