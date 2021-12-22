الإضاءة تخدع عقلك وتجعلك تستمتع بالطعام حتى لو لم يكن “لذيذاً”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - قد يكون تعتيم أضواء غرفة الطعام هو الحل لجعل طعامك أطيب خلال عيد الميلاد هذا العام.

في التجارب، التي نشرها موقع “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد قام العلماء في الولايات المتحدة بالتحقيق في تأثير مستويات الإضاءة على تمتع الناس بالطعام.

ووجدوا أنّ الإضاءة الخافتة المحيطة تؤثر بشكل لا شعوري على التصورات وتخدع الدماغ للتفكير في مذاق الطعام الحلو أو المالح بشكل أفضل.

ومع ذلك، يبدو أنّ التأثير أضعف عند تناول الأطعمة التي تجمع بين الأذواق المتعددة، مثل الفشار الحلو والمالح أو الأطباق الآسيوية الحلوة والحامضة.

وقد قادت الدراسة سارة ليفبفر، المتخصصة في سلوكيات استهلاك الأغذية والمشروبات في جامعة ولاية موراي، كنتاكي، واثنين آخرين من الخبراء المقيمين في الولايات المتحدة.

يبدو أنّ النتائج تتناقض مع دراسة نشرت في عام 2020، والتي وجدت أنّ تعتيم أضواء المطاعم يمكن أن يجعل طعم الوجبة أسوأ.

يقول الفريق في الدراسة، التي نشرت في مجلة Retailing and Consumer Services: “يمكن للأماكن التي تقدم الأطعمة ذات البعد الواحد أن تعتم الإضاءة الخاصة بها لتقليل المدخلات البصرية وتعزيز تصورات الذوق”.

يمكن أن ينطبق هذا على أماكن مثل دور السينما، حيث تتكون الوجبات الخفيفة عادة من طعم مالح (الفشار) أو الحلو (الحلوى).

على مدار ثلاث تجارب، أعطى الباحثون أكثر من 300 مشارك طعاماً لتناوله. في أول تجربتين، كان المشاركون يرتدون نظارات ذات عدسات داكنة اللون أو نظارات ذات عدسات شفافة أثناء تناولهم الطعام.

كانت النظارات الشمسية المظلمة بمثابة ‘التلاعب في المدخلات البصرية’ لتقليد الإضاءة الخافتة الموجودة في المطاعم، في حين أنّ العدسات الواضحة كانت بمثابة حالة التحكم.

في التجربة الأولى، تم إعطاء المشاركين قطعة من الشوكولاتة لتناولها قبل تقييم مذاقها على مقياس من سبع نقاط.

في التجربة الثانية، تناول المشاركون وجبات خفيفة تتكون إما من طعم حلو أو مالح ومتنوعة في الملمس والاتساق، قبل أن يصنفوا الذوق أيضاً على مقياس من سبع نقاط.

كانت عناصر الوجبات الخفيفة عبارة عن زبيب (حلو ومطاطي)، وكوكيز (حلوة ومقرمشة)، والجبن (مالح ومطاطي)، ورقائق البطاطس (مالحة ومقرمشة).

في التجربة الثالثة، تم تغيير الطريقة. غير الباحثون الإنارة في الغرفة بدلا ًمن جعل المشاركين يرتدون نظارات.

أيضاً، تم إعطاؤهم الفشار المالح العادي الذي كان بمثابة ‘طعام أحادي البعد’ (مالح)، وساندويتش زبدة الفول السوداني والجيلي، والذي كان بمثابة طعم ‘طعام متعدد الأبعاد’ (حلو ومالح)، قبل تصنيف وجبتهم أيضاً على مقياس من سبع نقاط.

بشكل عام، وجد الباحثون أنّ تصورات الذوق كانت أكثر ملاءمة بشكل هامشي عندما تم تقليل المدخلات البصرية بواسطة العدسات الداكنة.

في التجربة الثالثة، عند أخذ عينات من طعام ذو نكهة واحدة في غرفة مضاءة بشكل خافت، قامت النتائج بتكرار نتائج أول تجربتين، صنف المشاركون الذوق أعلى في ظل ظروف باهتة.

ومع ذلك، عندما تم استهلاك الطعام الحلو والمالح (زبدة الفول السوداني وساندويتش الهلام)، لم تتأثر تصورات الذوق بإضاءة الغرفة.

بمعنى آخر، تم تقليل التأثير الإيجابي للضوء الخافت على الطعام الذي يحتوي على أكثر من طعم واحد (حلو ومالح) بدلاً من أبعاد الذوق الفردي (حلو فقط)، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب ذلك.

من المحتمل أن تكون الإشارات التي يتم إرسالها إلى الدماغ عندما نفسر الذوق مشوهة بطريقة ما بسبب الإضاءة المنخفضة، أو أنّ الضوء المنخفض يعتبر أكثر متعة أو مكملاً لتجربة الأكل لدينا.

وقد ميز البحث بين الذوق والنكهة، وهما مصطلحان غالباً ما يستخدمان بالتبادل ولكنهما مختلفان تماماً.

الرائحة مسؤولة عن تسجيل دماغنا للآلاف من النكهات المختلفة، في حين أنّ الأذواق الخمسة: المالحة والحلوة والحامضة والمر والأومامي، تسجل على اللسان.

تصف أومامي، والتي تم تحديدها لأول مرة من قبل باحث ياباني في عام 1908، عموماً الأطعمة الغنية واللحوم، مثل اللحم البقري والمرق، وكذلك مستخلصات الخميرة مثل المارميت.

وفقاً للفريق، يمكن إجراء مزيد من الأبحاث لاختبار تأثير الضوء المحيط المختلفة على إدراك الأطعمة الحامضة والمر والأومامي أيضاً.

يعتقد بالفعل أنّ الظروف بما في ذلك الإضاءة والضوضاء المحيطة تؤثر على تصوراتنا للوجبة.

بعض المطاعم الأمريكية، مثل ستيك هاوس ماسترو وأوباك، تقدم الأطباق في الظلام شبه الكامل أو الكامل على أمل تكثيف نكهات الأطعمة، وفقاً للفريق.

وجدت دراسة أجريت عام 2010 أنّ تزويد المستهلكين بحصة غذائية أكبر في غرفة مظلمة دفعهم إلى استهلاك المزيد من الطعام بنسبة 36 في المائة.

كما حددت أبحاث أخرى نشرت في عام 2004 أنّ لون الغرفة يؤثر على كمية الطعام التي يستهلكها رواد المطعم.