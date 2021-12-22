شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تصنف كثالث أكبر شبكة اجتماعية في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت توقعات جديدة منصة تيك توك بأنها قد تصبح ثالث أكبر شبكة اجتماعية في العالم، بعد فيسبوك وإنستاجرام، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وفي توقعاتها بالاعتماد على قاعدة التثبيت العالمية للمنصة الصينية، تتوقع Insider Intelligence – الشركة المعروفة سابقًا باسم eMarketer – أن تصل تيك توك إلى 755 مليون مستخدم شهريًا في عام 2022، بعد أن شهدت نموًا بنسبة 59.8% في عام 2020، ويليه نمو بنسبة 40.8% في عام 2021.

وأبلغت فيسبوك، اعتبارًا من أحدث أرباحها، عن 2.91 مليار مستخدم نشط شهريًا بعد أن شهدت نموًا بنسبة 6% سنويًا. ومؤخرًا، سرب موظفو إنستاجرام أن شبكتها قد تجاوزت 2 مليار مستخدم شهريًا، ارتفاعًا من مليار مستخدم شهريًا تم الإبلاغ عنه في شهر يونيو 2018.

ومع ذلك، تشير Insider Intelligence إلى أن توقعاتها لعام 2022 تستخدم مجموعة مختلفة قليلاً من الحسابات، ولدى الشركة تعريفها الخاص للمستخدم النشط شهريًا والذي قد يختلف عن تعريف كل شركة تقوم بتحليلها.

وعلى سبيل المثال، فإنها تحسب المستخدمين الذين يسجلون الدخول مرة واحدة على الأقل شهريًا بشكل متسق خلال فترة سنة تقويمية، وتحاول استبعاد الحسابات المزيفة من تقديراتها.

ويهدف هذا إلى تزويد العملاء بمقارنة أكثر اتساقًا عبر جميع المنصات. ووفقًا لتقديرات الشركة، قد تصل فيسبوك إلى 2.1 مليار مستخدم شهريًا في عام 2022، تليها إنستاجرام مع 1.28 مليار مستخدم، وتحل تيك توك في المركز الثالث مع 755 مليون مستخدم شهريًا، متقدمة على تويتر وسناب شات.

تيك توك تنمو بسرعة على مدار العامين الماضيين وذكرت شركة Sensor Tower أن تطبيق الفيديو القصير تجاوز 2 مليار عملية تنزيل عبر App Store و Google Play في الربع الأول من عام 2020.

ووجد تقرير منفصل من App Annie لاحقًا أن التطبيق شهد نموًا بنسبة 325% في عام 2020، كما زاد الوقت الذي يقضيه كل مستخدم شهريًا بشكل أسرع من أي تطبيق آخر – بما في ذلك بنسبة 65% في الولايات المتحدة.

وفى شهر يوليو 2021، أشارت Sensor Tower إلى أن تيك توك أصبح أول تطبيق محمول غير تابع لشركة فيسبوك (خارج الألعاب) يصل إلى 3 مليارات عملية تنزيل على مستوى العالم عبر App Store و Google Play.

وبينما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي لتيك توك 2.5 مليار دولار على مستوى العالم، ووضعت هذه الأرقام التطبيق في مصاف مجموعة قليلة من التطبيقات التي حققت مثل هذا الإنجاز، بما في ذلك يوتيوب ونتفليكس.

وبينما توقعت شركات أخرى أن تصل قاعدة المستخدمين النشطين الشهرية للمنصة الصينية إلى مليار في عام 2021، فإن توقعات Insider Intelligence أكثر تحفظًا بعض الشيء بسبب منهجيتها، ولكن تتوقع أن يستمر التطبيق في النمو بمعدل 15.1% في عام 2022.

وارتفعت أيضًا حصة تيك توك من إجمالي مستخدمي الشبكات الاجتماعية نتيجة لنموها، وتعتقد توقعات Insider Intelligence أنها قد تتجاوز حصة 20% لأول مرة وقد تقترب من الربع بحلول عام 2024. ويمثل صعود تيك توك تحديًا خاصًا لمنصة سناب شات، حيث تتنافسان لجذب المراهقين، وبالرغم من أن تيك توك لا تشترك كثيرًا في التشابه مع تويتر، ولكن حجمها بالنسبة لتويتر يمثل انعكاسًا واضحًا لطبيعة الإدمان لمحتوى تيك توك.

ولا يزال هناك مجال كبير للنمو المستقبلي للمنصة الصينية، وقد يستخدم 3.57 مليارات شخص في العام المقبل تطبيق الشبكات الاجتماعية مرة واحدة على الأقل شهريًا.