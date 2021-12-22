شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر الأمهات من استخدام الهواتف الذكية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة حديثة من أن الأمهات يكرسن 25% فقط من انتباههن لأطفالهن الصغار عند تشتيت انتباههم عن طريق الهاتف الذكي، حيث يخشى الباحثون من أن هذا قد يضر بنمو الطفل ويسبب عواقب بعيدة المدى أكبر بسبب التفاعل غير الكافي بين الأم والطفل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم يشتبهون في أن الأمر نفسه ينطبق على الآباء الذين يستخدمون الهاتف الذكى لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، لكنهم لم يختبروا الافتراض في الدراسة.

وتضمنت الأبحاث التي قادتها الدكتورة كاتي بورودكين، وتم نشرها في مجلة تنمية الطفل الدولية، مراقبة عشرات الأطفال الصغار والأمهات، وطلب من الأمهات أداء ثلاث مهام مع أطفالهن، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وكان الطلب الأول يتطلب منهم تصفح صفحة معينة على فيسبوك وإبداء الإعجاب بمقاطع الفيديو والمقالات التي تهمهم، والثاني هو قراءة المجلات المطبوعة وتمييز المقالات التي تهمهم، وفي المرة الثالثة، تم تكليفهم باللعب مع أطفالهم بينما كان الهاتف الذكي والمجلات خارج الغرفة في مساحة اللعب الحر دون انقطاع.

قال الباحثون إن الهدف كان محاكاة مواقف في الحياة الواقعية حيث يتعين على الأم رعاية طفلها، مع تكريس بعض انتباهها في الوقت نفسه لهاتفها الذكي.

كما أنه لتشجيع السلوك الطبيعي، لم تكن الأمهات على دراية بالغرض من التجربة عند تصفح الهاتف الذكي أو قراءة مجلة مطبوعة مقارنة بفترات اللعب الحر دون انقطاع.

قالت الدكتور بوردكين: "تحدثت الأمهات مع أطفالهن أربع مرات أقل أثناء استخدامهن لهواتفهن الذكية"، مضيفة، "حتى عندما كانوا قادرين على الاستجابة أثناء تصفح فيس بوك انخفضت جودة الاستجابة، وحافظت الأمهات على استجابتهن إلى الحد الأدنى في التواصل مع الطفل الصغير."

كما قال الباحثون، إنهم لم يجروا محادثات أقل مع الأطفال الصغار فحسب، بل كانت جودة التفاعلات أيضًا رديئة، حيث قدمت الأمهات ردودًا أقل فورية ومخصصة للمحتوى، وغالبًا ما تجاهلن عروض الأطفال الصريحة.