شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لصوص السيارات يستخدمون علامات AirTags الخاصة بشركة Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الاستفادة الكاملة من إمكانات AirTags من Apple كأدوات مطاردة، بناءً على القصص التي ظهرت خلال الأسبوع الماضى، وتأتى التقارير بعد وقت قصير من طرح الشركة لتطبيق Android يسمح للمستخدمين باكتشاف علامات AirTags غير معروفة على شخصهم، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وتشمل اثنين من هذه القصص رجل وامرأة، وكلاهما ذكرت بتتبع AirTag يجري الكشف على سياراتهم، في الحالة الأولى من المحتمل أن يكون ذلك من قبل لصوص سيارات في محاولة لسرقة دودج تشارجر الرجل، وفقًا لتقرير من قناة Fox 2 Detroit، وكانت هذه مجرد واحدة من العديد من الحالات في الأشهر القليلة الماضية، ويأتى التقرير الآخر من امرأة اكتشفت وجود علامات AirTags مثبتة على العجلة الأمامية لسيارتها بعد قضاء ليلة فى سهرة.

وفى كلتا الحالتين، تم تجنب الأسوأ حيث أبلغت Apple المستخدمين أنه تم تعقبهم عن غير قصد بواسطة AirTag ، لكن كلاهما لم يتمكن من اكتشاف AirTags بأنفسهم، وعملت الإخطارات نفسها لأن كلاهما كان لديه أجهزة iPhone.

ولو كانوا يستخدمون أجهزة Android ، فكان عليهم إجراء مسح يدويًا على تطبيق Tracker Detect للعثور على AirTags غير المرغوب فيها أو الانتظار لمدة ثماني ساعات حتى تتناغم العلامات من تلقاء نفسها، إذا كان مالك AirTags سيأتى ضمن نطاق العلامة قبل انتهاء صلاحية حد الثمانى ساعات ، فستتم إعادة تعيين تلك الساعة.

وتختلف علامات AirTags الخاصة بشركة Apple اختلافًا واضحًا عن متتبعات المربعات وأجهزة تعقب البلوتوث الأخرى بسبب استخدامها لشبكة Find My أعظم قوة لـ AirTags من العدد الهائل لأجهزة Apple التي من المحتمل أن تصادفها في البرية على بعد 30 قدمًا منك.

ويمكنك استخدام متتبع البلاط أو جهاز تعقب GPS متخصص لهذا السبب؟ ولكن قطعا التكلفة المنخفضة لـ AirTags ونطاقها الفعال يعنى أنها خيارات أفضل، وتمتلك Apple نظامًا لإخطار المستخدمين باستخدام أجهزة iPhone الخاصة بأجهزة التتبع غير المعروفة ، إلا أنه لا يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كانت علامات AirTags مخفية.

وتعتبر السرقة والمطاردة من الغرباء شيئًا واحدًا، لكن احتمال أن تجعل شركة Apple AirTags من الصعب الهروب من حالة العنف المنزلي أمر لم تخففه الشركة بعد بشكل صحيح.

وتحدث جيفري فاولر من صحيفة واشنطن بوست عن مدى سهولة ملاحقة الأشخاص باستخدام AirTags في وقت سابق من هذا العام، وأشار إلى أن تنبيهات آبل المسموعة بلغت 15 ثانية من النقيق الخفيف إذا كنت تقوم بأي عمل باستخدام سماعات الرأس فمن المؤكد أنك ستفوتها، وإذا تمت ملاحقتك من قبل شريك أو شخص يعيش بالقرب منك فقد لا يتم تشغيل الزقزقة.

وتعد AirTags بلا شك أداة سهلة لإساءة الاستخدام، وقد أنشأت Apple ضمانات يمكن أن تساعد المستخدمين في التخفيف من الإساءة، ومع ذلك، من الواضح أن هذه الضمانات ليست كافية، هناك سؤال حول ما إذا كان مفهوم AirTags نفسه يفسح المجال لإساءة الاستخدام بسبب (مرة أخرى) نطاق شركة Apple الهائل الذي لا يستطيع المنافسون تكراره، إنها مشكلة تحتاج Apple إلى التعامل معها قبل أن تصبح مجرد شيء واحد يهتم به المنظمون.