رقم قياسي لصفقات الدمج والاستحواذ في 2021

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - رغم تفشي وباء كورونا، تجاوزت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عالميًا 5 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق، في عام 2021،وفق بيانات فوربس.

ارتفعت أحجام العمليات بنسبة 63% إلى 5.63 تريليون دولار بحلول 16 ديسمبر/ كانون الأول، متجاوزة الرقم القياسي السابق خلال الأزمة المالية البالغ 4.42 تريليون دولار في عام 2007.

قاد قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، اللذان يمثلان عادةً الحصة الأكبر في سوق الاندماج والاستحواذ، الطريق مرة أخرى في عام 2021، مدفوعين جزئيًا بالطلب المكبوت من العام الماضي عندما انخفضت وتيرة نشاط الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات بسبب التداعيات المالية العالمية لفيروس كوفيد-19.

تضاعف حجم الصفقات الإجمالية في الولايات المتحدة 2.61 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا لـ بيانات شركة Dealogic، بينما قفزت الصفقات في أوروبا 47% إلى 1.26 تريليون دولار، وارتفعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 37% إلى 1.27 تريليون دولار.

أبرز صفقات 2021

شهد عام 2021 الإعلان عن عدد كبير من الصفقات لهذا العام منها على سبيل المثال صفقة شركة الاتصالات الأمريكية، AT&T بقيمة 43 مليار دولار مع شركة Discovery للإعلام، وعرض شراء حصة أغلبية بقيمة 34 مليار دولار في شركة الإمدادات الطبية Medline Industries، من قبل تحالف استثماري يضم بلا كستون، ومجموعة كاريل وHellman & Friedman، وفقا لـ”فوربس”.

وفي مايو/أيار الماضي أيضا، استحوذت الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية على شركة KCS الأميركية للسكك الحديدية مقابل 30 مليار دولار.

كما قدمت شركة KKR الأمريكية عرضًا لأكبر مشغل اتصالات في إيطاليا، Telecom Italia، حيث قيمته بنحو 40 مليار دولار بما في ذلك صافي الدين فيما سيُصنف على أنه أكبر عملية شراء أسهم خاصة على الإطلاق.

أدى التوافر السهل للتمويل إلى دفع صفقات الأسهم الخاصة، حيث تضاعفت الأحجام عن العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 985.2 مليار دولار، وفقًا لشركة Dealogic.

أسواق الأسهم القوية

خلال هذا العام، سارعت الشركات لجمع الأموال من عروض الأسهم أو السندات، واستغلت الشركات الكبيرة أسواق الأسهم المزدهرة لاستخدام أسهمها كعملة استحواذ، بينما انقض الرعاة الماليون على الشركات المدرجة في البورصة.

علاوة على ذلك، أعطت أرباح الشركات القوية والنظرة الاقتصادية الشاملة المشرقة الرؤساء التنفيذيين الثقة لمتابعة صفقات تحويلية كبيرة، على الرغم من الرياح المعاكسة المحتملة مثل الضغوط التضخمية.

وقال الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمريكية في مورجان ستانلي، توم مايلز، إن أسواق الأسهم القوية هي المحرك الرئيسي لعمليات الاندماج والاستحواذ، موضحًا أرتفاع أسعار الأسهم، يتوافق ذلك عادةً مع نظرة اقتصادية إيجابية وثقة عالية بالرئيس التنفيذي وتشجعه على عمليات الاستحواذ.

2021 عام مربح للبنوك الإستثمارية

بعد عام من عمليات الإغلاق، دفعت البنوك الاستثمارية الكبرى في وول ستريت صانعي الصفقات لمقابلة المزيد من العملاء شخصيًا للفوز بتفويضات مربحة لدمج الشركات أو الدفاع عنها ضد غارات المستثمرين النشطاء.

وتوقع الرئيس المشارك العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في دويتشه بنك، بيرتهولد فويرست، أن تتجاوز رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية 100 مليار دولار خلال هذا العام، وأكد وجود طلب غير مسبوق على كل منتج من المنتجات المصرفية الاستثمارية تقريبًا.

وبعد هذا العام الذي حطم الأرقام القياسية، يتوقع المصرفيون جولة مكافآت وفيرة في أوائل عام 2022، كما أثبتت عمليات تفكيك إمبراطوريات الشركات والتكتلات أيضًا أنها عمل مربح للبنوك الاستثمارية.

وفي النصف الثاني من العام، كانت جنرال إلكتريك وجونسون آند جونسون وتوشيبا من بين الشركات الكبيرة التي أعلنت عن خطط لتقسيم أعمالها الأساسية وتفكيك عدة وحدات.