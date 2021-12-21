شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أسترالية تنتج الشاشة المحمولة بابتكارات جديدة تعمل باللمس وقد تكون بديل iMac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من شاشات العرض المحمولة فى السوق التى تتيح لك أن تعكس شاشة الكمبيوتر المحمول أو تمديدها أثناء التنقل، ولكن شركة Espresso Display الأسترالية الناشئة تقدم بعض الابتكارات الجديدة إلى الفضاء من خلال شاشات الهاتف المحمول التي تعمل باللمس، وتعد شاشات Espresso الجديدة - المتوفرة بأحجام 15 و 13 بوصة مع وبدون دعم اللمس - أرفع شاشات الأجهزة المحمولة في السوق، حيث يبلغ سمكها 5.3 مم فقط ، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ولتحقيق هذا النحافة، استخدمت الشركة الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، و يعرض مصممة للعمل مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنظام التشغيل Windows وماك النظم، وكذلك الهواتف الذكية من سامسونج التي تعمل إذا كنت ترغب في تشغيل UI التنفيذ المباشر سطح المكتب أثناء التنقل.

وميزة أخرى كبيرة مع Espresso Display هي أنها تأتى مع نظامها البيئي الخاص من ملحقات التثبيت المغناطيسية التي توفر تنوعًا إضافيًا عند استخدام شاشة الهاتف المحمول.

ويوجد EspressoStand ، والذي يسمح لك باستخدام Espresso Display على مكتبك مثل شاشة سطح المكتب، و EspressoMount للسماح لك بتثبيت الشاشة على الحائط أو توصيل الشاشة بذراع VESA ، و CaseGo ، مما يضيف تجربة مسند لإنتاجية الأجهزة المحمولة ، على غرار المسند الموجود على أجهزة Surface Pro اللوحية من Microsoft.

وعند تركيبها على EspressoStand ، على سبيل المثال تبدو شاشة Espresso وكأنها يمكن أن تكون iMac مضغوطًا بحواف علوية وجانبية ضيقة ، إلى جانب ذقن في الأسفل، وتعمل الملحقات مثل MagSafe من Apple لشاشة اللمس المحمولة.

وأخيرًا ، فإن EspressoPen عبارة عن قلم يمكنه إضافة وظيفة إدخال القلم إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي لا تدعم شاشات اللمس أو تجارب القلم ، مثل MacBook Pro من Apple.

وتتصدر شاشة Espresso Display بدقة FHD ، لذلك للأسف لا تدعم العديد من وحدات البكسل مثل شاشات الهاتف المحمول فائقة الدقة 4K UHD المتوفرة في السوق اليوم، وتتمتع شاشات Espresso بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز وحد أقصى سطوع يبلغ 300 شمعة، وهناك ثلاثة طرازات في سلسلة الجيل الثاني بما في ذلك إصدار بشاشة تعمل باللمس مقاس 15 بوصة ، ونسخة تعمل باللمس مقاس 13 بوصة ، وإصدار 13 بوصة غير يعمل باللمس.

وسيتم تجهيز Espresso Display للطلبات المسبقة بدءًا من 21 ديسمبر، مع إصدار غير اللمس بسعر 339 دولارًا، كما سيتم بيع 13 بوصة مع اللمس بسعر 439 دولارًا، بينما سيكلف الطراز الأكبر مقاس 15 بوصة 499 دولارًا، و يتراوح سعر جميع الحوامل - بما في ذلك حقيبة الهاتف المحمول - بين 69 دولارًا و99 دولارًا، بينما يبلغ سعر EspressoPen 79 دولارًا.