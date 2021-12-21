شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحدد موعدا لإطلاق تلسكوبها الفضائى الجديد بعد شهور من التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن موعد إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي الضخم، والذي تبلغ تكلفته حوالى 10 مليارات دولار في عشية عيد الميلاد، بعد شهور من التأخير، فتم الآن السماح بإطلاق تلسكوب وكالتا الفضاء الأوروبية والكندية المشتركة مع وكالة ناسا، ومن المقرر إطلاقه في الساعة 07:20 بالتوقيت الشرقي في 24 ديسمبر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيطلق على قمة صاروخ وكالة الفضاء الأوروبية Ariane 5 من مجمع الإطلاق Arianespace، الواقع بالقرب من كورو، غيانا الفرنسية.

واجه التلسكوب عدة تأخيرات في تاريخه الطويل، كان آخرها من 22 ديسمبر حتى عشية عيد الميلاد، وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "هذا الإطلاق سيفتح جميع أنواع الفهم الجديد والكشف عن الكون."

ستبث وكالة ناسا عملية الإطلاق مباشرة على تلفزيون ناسا، وسيبحث التلسكوب في النجوم والمجرات الأولى في الكون، كما سيفحص الغلاف الجوي للكواكب الخارجية ويمكن استخدامه للعثور على الحياة في عالم آخر.

كما تم تطوير جيمس ويب بتكلفة 8.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل النفقات التشغيلية إلى حوالي 9.66 مليار دولار.

وبدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي في التطوير في عام 1996 وكان من المتوقع في الأصل إطلاقه في عام 2007 خلفًا لتلسكوب هابل، الذي لا يزال نشطًا.

ووصل جيمس ويب أخيرًا إلى غيانا الفرنسية في أكتوبر بعد رحلة بحرية استغرقت 16 يومًا على متن MN Colibri، وتم فصله من حاوية النقل قبل الاستعدادات الأخيرة للإطلاق.

بدأت عمليات التزويد بالوقود في 25 نوفمبر، واستغرقت حوالي 10 أيام، ثم تم تأمين التلسكوب الفضائي فوق صاروخ آريان 5 في مركز غيانا للفضاء.

وسيستكشف جيمس ويب كل مرحلة من مراحل التاريخ الكوني من داخل نظامنا الشمسي إلى أبعد المجرات التي يمكن ملاحظتها في الكون المبكر.