UltraGear 17G90Q أول لابتوب للألعاب من LG

أعلنت LG عن ما تسميه “أول لابتوب للألعاب” UltraGear 17G90Q، لابتوب بشاشة كبيرة المقاس 17 بوصة مع مزيج من وحدة المعالجة المركزية Intel Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q، ويمكن تهيئته بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “الرامات” و 1 تيرابايت من التخزين من نوع SSD.

جهاز UltraGear 17G90Q من LG

الشركة ليست غريبة عن صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولكن التركيز في أجيالها السابقة كان بشكل عام على إنتاجية أجهزة الكمبيوتر المكتبية بدلاً من تقديم تجربة ألعاب على أعلى مستوى، على سبيل المثال، كان هناك LG Gram 17 الذي جاء في وقت سابق من هذا العام والذي كان عبارة عن آلة عمل رائعة وخفيفة الوزن، لكن افتقاره إلى وحدة معالجة رسوميات مخصصة قوية يعني أنه لم يكن بالتأكيد آلة ألعاب، بينما UltraGear هو جهاز الألعاب الحقيقي هنا.

الجهاز يصدر بمعالج الجيل الحادي عشر من شركة انتل، بمعمارية Tiger Lake، وطبعًا المعالج من ناحية الطاقة فهو من النوع H الذي يركز على الأداء بشكل أكبر، كما نتكلم هنا عن RTX 3080 أفضل كارت رسوميات من شركة Nvidia، يعني ان هذا الجهاز سيكون جهازًا ممتازًا للألعاب لمدة 7 او 8 اعوام قادمة، يوجد بالجهاز أربعة منافذ مخفية في الجزء الخلفي من الجهاز، بما في ذلك HDMI و Ethernet كما بالصورة التالية.

أعلنت LG عن جهازين لابتوب على موقعها

مجهزين بوحدات معالجة رسومات Nvidia لكن كلاهما يحتوي على بطاقة GTX 1650 منخفضة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك فإن RTX 3080 الموجود داخل UltraGear 17G90Q الجديد هو أسرع GPU تقدمه Nvidia حاليًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، تشمل المواصفات الأخرى شاشة IPS بدقة 1080 بكسل بمعدل تحديث 300 هرتز، وبطارية 93 وات في الساعة، ولوحة مفاتيح RGB، ومستشعر بصمات الأصابع على زر الطاقة، وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل، الجهاز مصنوع من الألومنيوم، ويأتي الكمبيوتر المحمول بلون رمادي أرجواني.

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مميزات اضافية في اللابتوب

على الرغم من أن LG UltraGear 17G90Q مخصص للألعاب إلا أنه لا يزال مزودًا بمجموعة من المنافذ؛ هناك منفذا USB-C (منهم منفذ USB 4)، ومنفذين USB-A، ومقبس سماعة رأس، ومنفذ HDMI ، وإيثرنت، وهناك أيضًا فتحة لبطاقة microSD. لم يتم الإعلان عن أسعار 17G90Q بعد، لكن LG تقول إنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل في CES في شهر يناير حيث ان CES يبدأ في الخامس وحتى الثامن من يناير 2022، سيتم إصداره أولاً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتبارًا من أوائل عام 2022.