تحذيرات من خسائر فادحة بسبب إطلاق شبكات الجيل الخامس في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - حذرت شركات الطيران الأميركية من إمكانية تعطل آلاف الرحلات اليومية وتحميل رحلات الركاب والشحن تكاليف إضافية بنحو ملياري دولار سنويًا نتيجة تأخير الرحلات بسبب خطط شركات الاتصالات اللاسلكية لاستخدام شبكات الجيل الخامس 5G ابتداء من الشهر المقبل.

وحسب ما نقل موقع “فوربس”، فقد طلبت شركتا صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص، من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تأخير النشر المزمع للخدمات اللاسلكية الجديدة للجيل الخامس 5G، وحذرتا من ضررها المحتمل على سلامة الطيران.

وطالب المسؤولون التنفيذيون في الشركتين في رسالة مشتركة، وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيج، دعم تأجيل نشر شركتي AT&T وVerizon للاتصالات لشبكة C-Band range 5G اللاسلكية، الشهر القادم.

وأشارت الرسالة إلى أن تداخل شبكات الجيل الخامس يمكن أن يؤثر سلبًا في قدرة الطائرات على العمل بأمان، وأضافت أنه قد يكون له “تأثير سلبي هائل في صناعة الطيران”.

واستشهد خطاب إيرباص وبوينغ بتحليل من المجموعة التجارية Airlines for America، الذي حذر في عام 2019 من أن نحو 345 ألف رحلة ركاب و5400 رحلة شحن ستواجه تأخيرات أو تحويلات أو إلغاءات إذا تم تنفيذ الشبكة الجديدة.

وأثارت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مخاوف بشأن التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس مع إلكترونيات الطائرات الحساسة مثل أجهزة قياس الارتفاع الراديوية.

وأصدرت هذا الشهر توجيهات لشركات الطيران تحذّر فيها من أن بدء العمل بشبكات الجيل الخامس قد يؤدي إلى تحويل مسار الرحلات.

وأمرت توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية بمراجعة أدلة رحلات الطائرات والمروحيات لحظر بعض العمليات التي تتطلب بيانات مقياس الارتفاع اللاسلكي عند وجود إشارات 5G.

وتخطط إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لإصدار إشعارات خاصة لشركات الطيران قبل 5 يناير/كانون الثاني تقدم مزيدًا من التفاصيل حول التداخل المحتمل، حيث لا تزال الإشعارات المتعلقة بمقاييس الارتفاع التي يمكن استخدامها بموجب خطط التخفيف الحالية قيد النقاش.

لكن شركات صناعة الطيران في الولايات المتحدة قالت إن ذلك غير كاف، وذكرت بوينغ وإيرباص أنهما تقدمتا باقتراح مضاد من شأنه أن يحد من الإرسال الخلوي حول المطارات والمناطق الحساسة الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز United Airlines، سكوت كيربي، الأسبوع الماضي إن توجيهات 5G الصادرة عن FAA لن تمكننا من استخدام أجهزة تحديد الارتفاع اللاسلكية في 40 مطارًا من أكبر مطارات البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك”أمر مؤكد وليس محل مناقشة”.

وأوضح كيربي خلال جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي، أن تلك التوجيهات ستعني “عدم إمكانيه الملاحة إلا بالطرق البصرية بشكل أساسي” في المطارات الأميركية الرئيسية، بما في ذلك خلال سوء الأحوال الجوية أو وجود غطاء سحابي أو حتى ضباب دخاني كثيف.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة Southwest Airlines، غاري كيلي، أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه إذا تم تفعيل توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فإنها “ستكون بمثابة نكسة كبيرة” لعملياتها.

وذكرت رابطة صناعة الطيران الأميركية A4A، أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ستؤدي إلى تعطيل عمليات شركات الطيران بشكل جوهري، موضحة أن شركات الشحن تقدر أنها “ستتحمل 400 مليون دولار كلفة سنويًا، كما ستكون هناك تكلفة التأثير السنوي في حركة الركاب التي ستبلغ نحو 1.59 مليار دولار بسبب تأخيرات السفر”.