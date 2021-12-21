الهند تترقب إصدار تلفاز ذكي جديد من “OnePlus”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة أن OnePlus تعمل على أجهزة تلفزيون ذكية جديدة سيتم إطلاقها في السوق الهندية قريبًا.

جاءت هذه الاخبار من حساب @stufflistings على تويتر، والذي أفاد أيضًا أن الشركة ستطلق تلفزيونًا ذكيًا بحجم 32 بوصة و 43 بوصة على الأقل، وفقًا للمعلومات التي تلقاها.

ومع ذلك، لم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى دقيقة بخصوص أجهزة OnePlus Smart TV الجديدة القادمة. ولكن من المرجح ان تقوم الشركة بالإعلان عن أجهزة التلفاز الجديدة هذه مع مجموعة 10 الرائدة القادمة من الهواتف الذكية.

يشار إلى أن هذه العلامة التجارية قد دخلت بالفعل لسوق التلفزيونات الذكية في الهند من خلال أجهزة تلفزيون OnePlus ، ضمن سلسلة Y و U و Q.

ولكن الآن ، يبدو أنها توسع عروضها في منطقة جنوب شرق آسيا.

اعتبارًا من الآن، ليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة التلفزيون الذكية الجديدة هذه ستطلق في إطار السلسلة المختلفة المذكورة أعلاه أم أنها جزء من مجموعة جديدة تمامًا.