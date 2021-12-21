إعادة تهيئة هواتف آيفون عند نسيان كلمة المرور بسهولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - تمتاز هواتف آيفون بخواصها الأمنية المرتفعة والتي تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم وهواتف في حالة السرقة.

وتعتبر خاصية الإغلاق الأمني إحدى أهم هذه الخواص، حيث يغلق الهاتف بشكل كامل عندما تدخل كلمة المرور بشكل خاطئ أكثر من مرة.

وكنت تحتاج سابقًا لانتظار المؤقت حتى ينتهي في الهاتف قبل أن تتمكن من المحاولة مرة أخرى وإضافة

ولكن أصبح بإمكانك إعادة تهيئة الهاتف مباشرةً دون الحاجة لتوصيله بالحاسوب بعد تحديث iOS 15.2 حيث تتيح آبل هذا الاختيار.

وتعمل هذه الطريقة مع جميع أجهزة آيفون وآيبود وآيباد التي حصلت على تحديث 15.2 الجديد من آبل. ولا يمكن استخدامها إلا مع تحديث 15.2 .

خطوات إعادة تهيئة آيفون عند نسيان كلمة المرور

تسمح لك هذه الطريقة بتخطي شاشة القفل الأمني فقط، ولكن يجب أن تدخل بيانات حساب آيكلاود الخاص بك ليعمل الهاتف.

ويعني ذلك أن هذه الطريقة لن تفلح مع الهواتف المسروقة أو الهواتف التي فقدت ووجدتها، وذلك لزيادة تأمين الهواتف وحمايتها.

وتعمل هذه الخاصية فقط في حالة كون هاتفك متصلًا بالإنترنت عبر Wifi أو عبر شبكة الهواتف المحمولة.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

عندما تدخل كلمة المرور أكثر من مرة خاطئة، فإن شاشة القفل الأمني تظهر لك، وتكون مثل الموجودة في الصورة بالأسفل.

ويظهر لك اختيار جديد في هذه الشاشة بدلًا من الانتظار أو الإتصال بالطوارئ، حيث تجد زرًا يدعى إعادة تهيئة الهاتف.

وبعد أن تضغط على زر إعادة التهيئة تظهر أمامك نافذة تطلب منك تسجيل الدخول في حساب آيكلاود الخاص بك والمرتبط بهذا الهاتف.

وتحتاج للضغط على زر إعادة تهيئة الهاتف مرةً أخرى حتى يتم حذف جميع البيانات الموجود فيه وإعادة تهيئته.

وتعمل هذه الطريقة على إعادة الهاتف كأنه هاتف جديد تمامًا، ويعني ذلك أنك تخسر جميع صورك وملفاتك الهامة المخزنة في الهاتف.

ولكن عندما يعود الهاتف إلى العمل، فإنه يطلب منك استعادة إحدى النسخ الاحتياطية التي تمتلكها في حساب آيكلاود الخاص بك.