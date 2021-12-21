بالصور.. مكاتب فيسبوك الجديدة في لندن

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت ميتا (فيسبوك سابقًا)، افتتاح مكاتب جديدة لها بلندن في شارع "كينغس كروس" لتجعل من العاصمة البريطانية اكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة.



تبلغ مساحة المبنى 65 الف متر مربع، مؤلفة من غرفة موسيقى وصالات تدريب ومطبخ كامل الخدمات ومساحة لتناول الطعام وحدائق وتراسات مذهلة على السطح،

ويضم فسحة مخصصة لحاضنة شركات ناشئة ابرزها "غوغل". وبهذا الإعلان ستكون ميتا أحدث شركة تغيّر خطط إعادة فتح أبوابها وسط تفشي متحور أوميكرون.تبلغ مساحة المبنى 65 الف متر مربع، مؤلفة من غرفة موسيقى وصالات تدريب ومطبخ كامل الخدمات ومساحة لتناول الطعام وحدائق وتراسات مذهلة على السطح،ويضم فسحة مخصصة لحاضنة شركات ناشئة ابرزها "غوغل".

وترى "فيسبوك" التي فتحت اول مكاتب لها في لندن قبل عشر سنوات في ذلك "مؤشرا الى ان الشركة التي اسسها مارك زاكربرغ "ملتزمة اكثر من اي وقت مضى حيال بريطانيا".

وقال وزير المال البريطاني فيليب هامند ان تعزيز وجود فيسبوك في البلاد يظهر ان بريطانيا "هي المكان الافضل" لتطوير المشاريع. واضاف "استثمار شركات مثل فيسبوك هنا، يشكل علامة ثقة ببلادنا وانه لنبأ سار ان تكون مستعدة لتوظيف 800 شخص ذوي مؤهلات عالية العام المقبل".

كما رحب رئيس بلدية لندن صديق خان هو ايضا بذلك مؤكدا ان لندن تبقى "رائدة في مجال الابتكار في العالم" وان حاضنة الشركات الناشئة "تمهد الطريق امام جيل جديد من هذه الشركات".