شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد..ناسا فى مواجهة سواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت ناسا جونسون مجموعة رائعة من الصور تظهر محطة الفضاء الدولية (ISS) في مواجهة سواد الفضاء وفقا لموقع Digitaltrends.

على الرغم من عدم ذكر اسم المصور، يبدو أنه من المحتمل أن يكون قد تم القبض عليهما من قبل ساكن المحطة الفضائية الأخير توماس بيسكيت خلال رحلة طيران حول محطة الفضاء الدولية الشهر الماضي في SpaceX Crew Dragon في بداية رحلته إلى المنزل بعد ستة أشهر من الإقامة في المنشأة.

تُظهر الصور البؤرة الاستيطانية التي تدور حول الأرض من مجموعة من الزوايا وبألواحها الشمسية في مواقع مختلفة، مما يمنحنا نظرة رائعة على المنشأة التي كانت تدور حول الأرض على ارتفاع 250 ميلًا على مدار العشرين عامًا الماضية.

وتمتد محطة الفضاء الدولية على مسافة 356 قدمًا (109 أمتار) ، مما يجعلها مسافة ياردة واحدة فقط من الطول الكامل لملعب كرة القدم الأمريكي، بما في ذلك مناطق النهاية.

تخلق الوحدات الصالحة للسكن مساحة مشتركة تقول ناسا إنها أكبر من منزل من ست غرف نوم، وتشمل أماكن للنوم وثلاثة حمامات وصالة رياضية ونافذة كبيرة تطل على 360 درجة تُعرف باسم القبة التي توفر مناظر خلابة للأرض وما وراءها .

بينما تنتقل المحطة حول الأرض بسرعة 17500 ميل في الساعة، يختبر رواد الفضاء على متنها 16 شروقًا و 16 غروبًا في غضون 24 ساعة.

وتعني الحركة عبر الفضاء أيضًا أن المصفوفات الشمسية تتكيف باستمرار مع أفضل وضع لالتقاط أشعة الشمس للحصول على الطاقة لتشغيل المحطة، إذا نظرت عن كثب إلى الصور، يجب أن تكون قادرًا على تحديد مركبة فضائية مختلفة راسية في المحطة، بالإضافة إلى Bigelow Expandable Activity Module (BEAM).

عادةً ما تحتفظ محطة الفضاء الدولية بستة رواد فضاء يقيمون لمدة ستة أشهر تقريبًا، ولكن في بعض الأحيان، أثناء تبادل المهام، قد تستضيف المنشأة لفترة وجيزة 10 رواد فضاء أو أكثر أو أقل من ثلاثة.



