شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تعلن عن جيلها الأحدث من معالجات الرسوميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Nvidia عن مجموعة جديدة من معالجات الرسوميات التي ستطرح لتوفر للحواسب أداء ممتازا في التعامل مع الصور والفيديوهات وفقا لما نقلته RT.

ومن بين أبرز المعالجات التي طرحت في المجموعة الجديدة جاء المحمول GeForce RTX 2050 الذي يضم 2048 نواة CUDA و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي GDDR6، والذي يفترض أن يظهر في الحواسب المحمولة عام 2022.

والمميز في المعالج المذكور هو اعتماده على معيارية Ampere GA107 وليس معيارية Turing المستخدمة في معالجات الرسوميات GeForce RTX 3050 الحديثة، فضلا عن استخدامه لذواكر GDDR6، ما يوفر له إمكانيات كبيرة في معالجة البيانات بسرعة، وميزات تتبع الأشعة الموجودة في أحدث الشرائح المخصصة لمعالجة الرسوميات.

وأعلنت نفيديا أيضا عن معالج GeForce MX570 من الفئة المتوسطة، والذي يستخدم معيارية Ampere GA107 مع 4 جيجابايت من ذواكر الوصول العشوائي GDDR6 الحديثة، كما كشفت عن معالج GeForce MX550 الذي يعتمد على معيارية Turing، ودون أن تذكر عدد النوى المتواجدة في المعالجين الأخيرين.