شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف موعد أول مهمة سياحة فضائية لها إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه ناسا إلى إطلاق أول مهمة سياحة فضائية لها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 28 فبراير 2022، ويتم تنظيم المهمة بواسطة شركة Axiom Space ومقرها تكساس وستستخدم صاروخ Falcon 9 الذي تم اختباره من سبيس إكس ومركبة Crew Dragon الفضائية.

وستستمر مهمة Ax-1 للسياحة الفضائية - أو "رائد الفضاء الخاص"، كما تسميها وكالة ناسا - لمدة أسبوع وسيضمها المستثمر الكندي والمحسن مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان ستيب، معًا مع قائد البعثة ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

ورد أن رواد الفضاء الثلاثة الهواة يدفعون في المنطقة 55 مليون دولار مقابل التجربة الفريدة للبقاء على متن محطة الفضاء على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض.

وخلال فترة وجودهم في الفضاء سيعمل الثلاثى على أبحاثهم ومشاريعهم الخيرية، مع احتمال أن تكون الأنشطة المتعلقة بالصحة هي المحور الرئيسي لعملهم.

قالت كاثي لوديرز، رئيسة إدارة عمليات الفضاء في ناسا، أثناء نقلها أخبارًا عن تاريخ الإطلاق المستهدف عبر Twitter: "هذه خطوات مهمة! شكرًا لشركائنا الدوليين بينما نواصل العمل في هذه المهمة معAxiom_Space، من المستهدف الآن الإطلاق في 28 فبراير بناءً على تخطيط حركة مرور المحطة ".

أضافت لوديرز: "من المثير أن نرى تعظيمSpace_Station وتوسيع نطاق الوصول إلى مدار أرضي منخفض" يأتي إعلان وكالة ناسا بعد أسبوع من إعلان الوكالة أنها اختارت شركة أكسيوم للقيام بمهمتها الفضائية الخاصة الثانية - والموجهة أيضًا إلى محطة الفضاء الدولية - والتى من المقرر أن تتم بين خريف 2022 وأواخر ربيع 2023.

وتعمل وكالة ناسا ونظيرتها الروسية روسكوزموس على تكثيف الجهود لتسويق محطة الفضاء الدولية كجزء من الجهود المبذولة لجمع الأموال وزيادة الوصول إلى الفضاء، ومع ذلك يرى النقاد أن الرحلات الصاروخية مضيعة للمال وسببًا للتلوث.

في وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت روسكوزموس مركبة الفضاء سويوز لنقل سائحين يابانيين إلى محطة الفضاء الدولية، مع عودة الزوجين إلى الأرض هذا الأسبوع بعد 12 يومًا على متن المركبة المدارية، بينما نظمت في نوفمبر إقامة قصيرة لاثنين من صانعي الأفلام الروس.

هذه ليست أولى المهمات الخاصة إلى محطة الفضاء، في عام 2001 ، بعد فترة وجيزة من بدء تشغيل محطة الفضاء الدولية، أصبح الأمريكي دينيس تيتو أول سائح فضاء بعد تسليمه مبلغ 20 مليون دولار مقابل رحلة إلى المنشأة على متن مركبة الفضاء سويوز.

وحتى هذا العام تمت آخر الرحلات السياحية إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2009 ، مرة أخرى باستخدام أجهزة Roscosmos أحد المسافرين، وهو مهندس البرمجيات المجري الأمريكي تشارلز سيموني، لم يقم برحلة واحدة بل رحلتين إلى محطة الفضاء الدولية، في عامي 2007 و2009، ليصبح الشخص الوحيد الذي دفع طريقه أكثر من مرة إلى الفضاء.