شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول كمبيوتر محمول للألعاب من LG مزود بمواصفات متطورة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر LG بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجهة نحو الإنتاجية وخاصة Gram 17 خفيف الوزن - ولكن ليس أي نماذج ألعاب جادة، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وكشفت الشركة الآن عما تسميه "أول كمبيوتر محمول للألعاب" مع بعض المواصفات المتطورة، ويحتوى طراز UltraGear 17G90Q مقاس 17 بوصة على وحدة المعالجة المركزية Intel Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر، ورسومات NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت و1 تيرابايت من التخزين.

ويأتى أيضًا مع شاشة IPS 300 هرتز 1080 بكسل، ويجب أن يتمتع بقدرة تحمل جيدة للألعاب أو إنشاء المحتوى باستخدام بطارية 93Wh، وهناك مجموعة جيدة من المنافذ بما في ذلك USB 4 Gen 3x2 (النوع C) مع Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 2x1 آخر، ومنفذي USB 3.2 Gen 2x1 ، وHDMI ، وmicroSD، ومقبس سماعة الرأس وRJ45، كما تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع وزر الطاقة وكاميرا الويب بدقة 1080 بكسل.

كما أنه يحتوي على علبة من الألومنيوم مع نظام ألوان رمادي / أرجواني جذاب وهو نحيف إلى حد ما لجهاز كمبيوتر محمول مقاس 17 بوصة (21.4 مم)، كما إنه خفيف الوزن بشكل لائق عند 5.82 رطل، على الرغم من أنه ثقيل بعض الشيء مقارنة بجهاز الكمبيوتر المحمول GS76 Stealth مقاس 17 بوصة من MSI ، والذي يبلغ وزنه 5.4 رطلاً وبطارية أكبر.

ولم تكشف LG عن السعر الأساسى، لكنها قد تكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحبون علامة LG التجارية ويقدرون التصميم البسيط، ومن المقرر أن تصل إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدءًا من أوائل عام 2022، وستكشف LG المزيد من التفاصيل في CES 2022 فى 4 يناير.