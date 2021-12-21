شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة تحذير حدود السرعة فى خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خرائط جوجل، أداة مهمة للعديد من السائقين حول العالم الذين يسافرون في تضاريس مجهولة، كما أنها تعبر عن الاتجاهات بوظائفها العديدة والأدوات التي تتيح للسائقين الاستفادة من ميزاتها.

ومن بين هذه التحذيرات ما يتعلق بحدود السرعة والتى تساعد السائقين على القيادة بأمان والبقاء على دراية بحدود السرعة بغض النظر عن مكان وجودهم والتأكد من عدم دفعهم للغرامات.

ميزة تحذير حدود السرعة في خرائط جوجل

أدركت جوجل أن السائقين غالبًا ما يركزون على الطريق وليس على عداد السرعة، وأنشأت الميزة لزيادة الوعى بحدود السرعة، هذه ميزة مضمنة في خرائط جوجل وهى متاحة لكل من إصدارات التطبيق Android وiOS، يتم رؤيته مع التفاصيل الأساسية الأخرى للرحلة.

وتعمل ميزة حدود السرعة في خرائط جوجل عن طريق إخطارك إذا اكتشفت أنك تجاوزت الحد الأقصى للسرعة الذى تم تعيينه، وسيتيح لك ذلك التركيز على العجلة بدلاً من المراقبة المستمرة للسرعة التى تقود بها، اعتبارًا من الآن لا تتوفر الميزة في جميع الأسواق العالمية ولكن تم طرحها في الهند تدريجيًا مع عدد قليل من الأسواق الأخرى.

كانت جوجل قد طرحت ميزة عداد السرعة التي تظهر على الشاشة في عام 2019 والتي تعرض السرعة التي يسافر بها المستخدمون. الآن سيسمح للمستخدمين بإضافة حد إلى نفسه حتى يتم إخطارهم، كما سيتم إضافته مع الوجهة والجوانب الأخرى. كيفية تعيين حد السرعة في خرائط جوجل للحصول على ميزة حد السرعة هذه، تحتاج إلى تحديث تطبيق خرائط جوجل إلى أحدث إصدار من متجر Google Play Store وApple App Store.

واتبع الخطوات لتعيين حد السرعة فى Google:

الخطوة 1: افتح الإصدار المحدث من خرائط Google على هاتفك الذكى.

الخطوة 2: انقر فوق أيقونة الملف الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

الخطوة 3: اذهب إلى الإعدادات.

الخطوة 4: الآن قم بالتمرير لأسفل للعثور على إعدادات التنقل.

الخطوة 5: انقر فوق إعدادات حدود السرعة.

الخطوة 6: تحتاج إلى التمرير لأسفل للحصول على خيار القيادة.

الخطوة 7: قم بتشغيل حد السرعة وعداد السرعة.

يمكنك التوجه إلى الشاشة الرئيسية لخرائط جوجل، حيث ستحصل على إشعارات حدود السرعة إذا تجاوزتها.